نه زندانی بوده؛ نه اتهام جاسوسی داشته





به گزارش تابناک؛ مدیرعامل خبرگزاری میزان درباره شایعه آزادی یک زندانی نوشت:



به دروغ‌های ترامپ و عکس یادگاری در فرودگاه توجه نکنید



هیچ زندانی آمریکایی با مشخصاتی که ترامپ گفته از زندان‌های ایران آزاد نشده است. خانمی که در مورد بحث است نه زندانی بوده و نه اتهام جاسوسی داشته است.



ترامپ در شرایط فلاکت‌باری قرار گرفته که نیاز دارد از هرچیزی دستاورد بسازد. حتی خارج شدن یک شهروند ایرانی - آمریکایی از کشور!