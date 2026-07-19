نه زندانی بوده؛ نه اتهام جاسوسی داشته
هیچ زندانی آمریکایی با مشخصاتی که ترامپ گفته از زندانهای ایران آزاد نشده است. خانمی که در مورد بحث است نه زندانی بوده و نه اتهام جاسوسی داشته است.
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به گزارش تابناک؛ مدیرعامل خبرگزاری میزان درباره شایعه آزادی یک زندانی نوشت:
به دروغهای ترامپ و عکس یادگاری در فرودگاه توجه نکنید
هیچ زندانی آمریکایی با مشخصاتی که ترامپ گفته از زندانهای ایران آزاد نشده است. خانمی که در مورد بحث است نه زندانی بوده و نه اتهام جاسوسی داشته است.
ترامپ در شرایط فلاکتباری قرار گرفته که نیاز دارد از هرچیزی دستاورد بسازد. حتی خارج شدن یک شهروند ایرانی - آمریکایی از کشور!
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