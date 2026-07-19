عکس: ایل آتمیانلو؛ روایت اصالت عشایر در ییلاقات سرسبز ارسباران
عشایر همواره نقشی بنیادین در تاریخ و هویت ایران ایفا کردهاند؛ چنانکه بسیاری از سلسلههای تاریخی کشور ریشه در ایلات داشتند. در این میان، ایل بزرگ «آتمیانلو» در منطقه کوهستانی ارسباران، هر ساله از اواسط خردادماه، ییلاق خوشآبوهوای «قوچگولو» در شهرستان اهر را برای کوچ تابستانه خود برمیگزینند تا سبک زندگی اصیل خود را حفظ کنند.
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برچسبها:عکس مستند ایل آتمیانلو عشایر ارسباران شهرستان اهر
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