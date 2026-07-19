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کد خبر: ۱۳۸۵۵۱۳
بازدید: ۲۸۳۳

عکس: ایل آتمیانلو؛ روایت اصالت عشایر در ییلاقات سرسبز ارسباران

عشایر همواره نقشی بنیادین در تاریخ و هویت ایران ایفا کرده‌اند؛ چنان‌که بسیاری از سلسله‌های تاریخی کشور ریشه در ایلات داشتند. در این میان، ایل بزرگ «آتمیانلو» در منطقه کوهستانی ارسباران، هر ساله از اواسط خردادماه، ییلاق خوش‌آب‌وهوای «قوچ‌گولو» در شهرستان اهر را برای کوچ تابستانه خود برمی‌گزینند تا سبک زندگی اصیل خود را حفظ کنند.

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برچسب‌ها:
عکس مستند ایل آتمیانلو عشایر ارسباران شهرستان اهر
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سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.