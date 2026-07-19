بازداشت مربی استقلال در فرودگاه

مربی تیم فوتبال استقلال که قصد بازگشت به کشورش را داشت، در فرودگاه امام خمینی (ره) بازداشت شد.

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم؛ اوزجان بیزاتی، مربی ترکیه‌ای استقلال که از کادرفنی برای بازگشت به کشورش مرخصی گرفته بود، امروز (یکشنبه) در فرودگاه به دلیل داشتن پول نقد غیرمجاز بازداشت شد. پیگیری‌ها نشان می‌دهد مسئولان استقلال بابت مطالبات بیزاتی، به او ۸۰ هزار دلار پول نقد داده بودند.

خروج پول نقد از کشور باید همراه با مجوز باشد، اما این مربی نامه‌ای در این زمینه نداشت و به دلیل همراه داشتن ارز غیرمجاز بازداشت شد.

مسئولان استقلال در حال رایزنی هستند تا مشکل مربی ترکیه‌ای را حل کنند.