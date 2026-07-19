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تعداد بازدید : 2529
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کد خبر:۱۳۸۵۵۱۰
کد خبر:۱۳۸۵۵۱۰
15611 بازدید
نظرات: ۳
نبض خبر

عراقچی: مسئولین موبایل نداشتند / خیلی تونل حفاظتی داریم

عباس عراقچی در مصاحبه با جواد موگویی درباره شیوه حفاظت از مسئولین با اشاره به اینکه هیچ کدام از مسئولین موبایل نداشتند، وضعیتش خود را استثنایی خواند و از شیوه حفاظتش گفت. او با اشاره به اینکه تونل‌های امنیتی زیاد داریم، تاکید کرد: «...من دو جلسه در تونل رفتم... من و معاونین وزارت خارجه، در جنگ، ساختمان وزارت خارجه را ترک نکردیم... ساعاتی از روز را در خودرو در شهر می‌چرخیدیم؛ نمی‌توانستم موبایل را کنار بگذارم.» روایت عراقچی را می‌بینید و می‌شنوید.
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۶
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۳
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۸:۲۰ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۸
2
9
پاسخ
دیگه چی داری کتر جون...لطفا با کروکی بگو
سردار جنگل
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۹:۱۰ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۸
0
9
پاسخ
البته با توجه به حفاظت گفتار شما دیگه هیچی نداریم
حسین
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۱:۰۷ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۸
1
8
پاسخ
یعنی چی این کار این حرف هارو هم به خونوادهاشون نباید بگن چه برسه .....
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