عراقچی: مسئولین موبایل نداشتند / خیلی تونل حفاظتی داریم

عباس عراقچی در مصاحبه با جواد موگویی درباره شیوه حفاظت از مسئولین با اشاره به اینکه هیچ کدام از مسئولین موبایل نداشتند، وضعیتش خود را استثنایی خواند و از شیوه حفاظتش گفت. او با اشاره به اینکه تونل‌های امنیتی زیاد داریم، تاکید کرد: «...من دو جلسه در تونل رفتم... من و معاونین وزارت خارجه، در جنگ، ساختمان وزارت خارجه را ترک نکردیم... ساعاتی از روز را در خودرو در شهر می‌چرخیدیم؛ نمی‌توانستم موبایل را کنار بگذارم.» روایت عراقچی را می‌بینید و می‌شنوید.