رسانه‌های صهیونیستی تقابل مسی و یامال در فینال جام جهانی را «جدال سیاسی» نامیدند.

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ دیدار فینال جام جهانی ۲۰۲۶ میان اسپانیا و آرژانتین، تنها یک رقابت فوتبالی نیست. رسانه‌های صهیونیستی این مسابقه به نمادی از شکاف سیاسی بر سر جنگ غزه و روابط با اسرائیل معرفی کردند؛ تا جایی که نشریه تایمز اسرائیل آن را «جنگ نیابتی سیاسی در زمین فوتبال» توصیف کرده‌اند.

در هفته‌های منتهی به فینال، دولت آرژانتین به رهبری خاویر میلی، صهیونیست که روابط بسیار نزدیکی با اسرائیل دارد و بنیامین نتانیاهو نیز رسماً اعلام کرد که در فینال از آرژانتین حمایت می‌کند.

در مقابل، دولت اسپانیا به رهبری پدرو سانچز طی ماه‌های اخیر از منتقدان اصلی سیاست‌های اسرائیل در جنگ غزه بوده و بار‌ها خواستار افزایش فشار‌های بین‌المللی بر تل‌آویو شده است. همین تقابل سیاسی باعث شد بسیاری از رسانه‌ها، فینال را فراتر از یک مسابقه ورزشی ارزیابی کنند.

*فینال جام جهانی؛ جدال اسرائیل و فلسطین

نشریه تایمز اسرائیل در گزارشی با عنوان «فینال آرژانتین و اسپانیا به نمادی از مناقشه اسرائیل و فلسطین تبدیل شده است» نوشت که شبکه‌های اجتماعی و فضای رسانه‌ای، این مسابقه را به رویارویی دو رویکرد سیاسی درباره اسرائیل تعبیر کرده‌اند.

به نوشته این رسانه صهیونیستی، آرژانتین در افکار عمومی به عنوان نزدیک‌ترین متحد اسرائیل در آمریکای لاتین شناخته می‌شود، در حالی که اسپانیا به دلیل مواضع مردم و دولتش در حمایت از فلسطین، در نقطه مقابل قرار گرفته است.

*جنگ مسی صهیونیست و یامال مسلمان

همزمان، رسانه‌های اسرائیلی به تفاوت نماد‌های دو تیم نیز پرداختند. از یک سو، لیونل مسی به دلیل سفر‌های گذشته به سرزمین‌های اشغالی و روابطش با این رژیم مورد توجه قرار گرفت تا به نوعی نماینده صهیونیست‌ها لقب بگیرد.

از سوی دیگر، لامین یامال پس از قهرمانی لالیگا با بارسلونا با به اهتزار درآوردن پرچم فلسطین خبرساز شده بود. این تصاویر در فضای مجازی به نماد دو روایت متفاوت از جنگ غزه تبدیل شد.

در کنار این موضوع، حمایت رسمی نتانیاهو از آرژانتین و حمایت علنی پدرو سانچز از حقوق فلسطینیان، سبب شد بسیاری از تحلیلگران این مسابقه را «برخورد دو جبهه سیاسی» بنامند.

در مجموع، فینال جام جهانی ۲۰۲۶ از نگاه بخش قابل توجهی از رسانه‌ها، علاوه بر اهمیت ورزشی، به بستری برای بازتاب اختلافات ژئوپلیتیکی پیرامون جنگ غزه و روابط با رژیم صهیونیستی تبدیل شده است.