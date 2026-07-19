افشاگری عراقچی از نفوذ اطلاعاتی در روز اول جنگ

عراقچی: من ساعت ۹ با آقای حجازی دیدار داشتم و گزارش مذاکرات را به ایشان منتقل کردم و وقتی داشتم به فضای سنگین جنگی اشاره می‌کردم، آنجا هدف حمله قرار گرفت.

به گزارش تابناک؛ سید عباس عراقچی با اشاره به اینکه از جمعه ۸ اسفند فضا به‌سمت جنگ رفته بود گفت: من ۸ صبح شنبه با رئیس‌جمهور دیدار داشتم و به او گفتم که «فضا جنگی است». ما معمولاً گزارش‌ها را به آقای حجازی می‌دادیم و ایشان به رهبری منتقل می‌کرد. من ساعت ۹ با آقای حجازی دیدار داشتم و گزارش مذاکرات را به ایشان منتقل کردم و وقتی داشتم به فضای سنگین جنگی اشاره می‌کردم، آنجا هدف حمله قرار گرفت.

شورای راهبردی روابط خارجی همان ساعت جلسهٔ ثابت هفتگی داشت، رهبر شهید انقلاب در دفترشان حاضر بودند، شهید شمخانی هم جلسهٔ شورای دفاع را تشکیل داده بود. تشکیل جلسات همزمان در آن روز‌ها موضوع عجیبی نبود؛ اما اطلاع دشمن از این جلسات، نتیجهٔ یک حفرهٔ اطلاعاتی بود که احتمالاً هنوز هم وجود دارد.

جلسهٔ شهید شمخانی با فرماندهان در شورای دفاع، دفتر شهید شیرازی، دفتر آقای حجازی و دفتر رهبر شهید اهداف دشمن در محدودهٔ بیت رهبری بودند.