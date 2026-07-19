به گزارش تابناک؛ سازمان انرژی اتمی ایران امروز (یکشنبه) ۲۸ تیرماه با انتشار بیانیه‌ای حمله آمریکا به سایت در حال ساخت نیروگاه هسته‌ای دارخوین را محکوم کرد. در این بیانیه آمده است: رژیم تروریستی و جنایتکار آمریکا که سرشتی جز قلدری و قانون‌شکنی ندارد، طی اقدامی تجاوزکارانه و وحشیانه خلاف قوانین بین‌المللی، روز یکشنبه ۲۸ تیر ۱۴۰۵ حوالی ساعت ۳:۳۹ بامداد به وقت محلی، با تعدادی پرتابه به سایت در حال ساخت نیروگاه دارخوین، یکی از نماد‌های عزت و خودکفایی علمی ملت ایران، حمله کرد.