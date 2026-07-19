سازمان انرژی اتمی حمله آمریکا به نیروگاه هستهای دارخوین را محکوم کرد
سازمان انرژی اتمی ایران امروز با انتشار بیانیهای حمله آمریکا به سایت در حال ساخت نیروگاه هستهای دارخوین را محکوم کرد.
کد خبر: ۱۳۸۵۴۹۹| |
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به گزارش تابناک؛ سازمان انرژی اتمی ایران امروز (یکشنبه) ۲۸ تیرماه با انتشار بیانیهای حمله آمریکا به سایت در حال ساخت نیروگاه هستهای دارخوین را محکوم کرد. در این بیانیه آمده است: رژیم تروریستی و جنایتکار آمریکا که سرشتی جز قلدری و قانونشکنی ندارد، طی اقدامی تجاوزکارانه و وحشیانه خلاف قوانین بینالمللی، روز یکشنبه ۲۸ تیر ۱۴۰۵ حوالی ساعت ۳:۳۹ بامداد به وقت محلی، با تعدادی پرتابه به سایت در حال ساخت نیروگاه دارخوین، یکی از نمادهای عزت و خودکفایی علمی ملت ایران، حمله کرد.
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