جمعی از هنرمندان، ورزشکاران، اصحاب فرهنگ، هنر و رسانه صبح امروز راهی جنوب کشور شدند؛ چهره‌هایی مانند وحید شمسایی، علیرضا دبیر، حاج سعید حدادیان، حاج حسین یکتا، نجم الدین شریعتی، ژیلا صادقی، راحله امینیان، اقبال واحدی، حامد عسکری، پیمان طالبی، سید بشیر حسینی، وحید یامین پور و... با هدف همراهی و همکاری در برنامه‌های فرهنگی و ورزشی با حضور مردم خونگرم و شجاع جنوب کشور، در میان مردم این خطه حضور دارند.