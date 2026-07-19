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کد خبر:۱۳۸۵۴۹۶
کد خبر:۱۳۸۵۴۹۶
3996 بازدید
نظرات: ۲
نبض خبر

سفر سلبریتی‌ها به جنوب در شرایط جنگی؛ چه کسانی رفتند؟

جمعی از هنرمندان، ورزشکاران، اصحاب فرهنگ، هنر و رسانه صبح امروز راهی جنوب کشور شدند؛ چهره‌هایی مانند وحید شمسایی، علیرضا دبیر، حاج سعید حدادیان، حاج حسین یکتا، نجم الدین شریعتی، ژیلا صادقی، راحله امینیان، اقبال واحدی، حامد عسکری، پیمان طالبی، سید بشیر حسینی، وحید یامین پور و... با هدف همراهی و همکاری در برنامه‌های فرهنگی و ورزشی با حضور مردم خونگرم و شجاع جنوب کشور، در میان مردم این خطه حضور دارند.
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۶
انتشار یافته: ۲
جمالی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۲۰ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۸
10
31
پاسخ
آنهایی که تازه زبونشون بازشده بود و برای جنوب استوری می‌گذاشتند تشریف نمی‌برن جنوب؟
mojtaba
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۲۹ - ۱۴۰۵/۰۴/۳۰
1
1
پاسخ
رفتن چه کنن؟؟؟؟ وقت و هزینه اضافی برای دولت .
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