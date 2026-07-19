قالیباف: اطاعت از رهبری، رمز عبور از شرایط خطیر کشور





به گزارش تابناک؛ دکتر محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در پستی در حساب شخصی خود در شبکه ایکس نوشت:



اصرار بر اتحاد مقدس، فقط یک توصیهٔ اخلاقی یا اجتماعی نیست؛ بلکه شرط ضروری پیروزی در میدان مبارزه با دشمن است.



اطاعت از این حکم شرعی و ملی رهبر معظم انقلاب را بخش مهمی از نقش‌آفرینی تاریخی خود در این مقاومت ملی و در ادارهٔ کشور تلقی کنیم.