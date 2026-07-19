قالیباف: اطاعت از رهبری، رمز عبور از شرایط خطیر کشور
اطاعت از حکم رهبر معظم انقلاب در اصرار بر اتحاد مقدس، شرط ضروری پیروزی در میدان مبارزه با دشمن است.
کد خبر: ۱۳۸۵۴۹۰| |
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به گزارش تابناک؛ دکتر محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در پستی در حساب شخصی خود در شبکه ایکس نوشت:
اصرار بر اتحاد مقدس، فقط یک توصیهٔ اخلاقی یا اجتماعی نیست؛ بلکه شرط ضروری پیروزی در میدان مبارزه با دشمن است.
اطاعت از این حکم شرعی و ملی رهبر معظم انقلاب را بخش مهمی از نقشآفرینی تاریخی خود در این مقاومت ملی و در ادارهٔ کشور تلقی کنیم.
گزارش خطا
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با اینکه توی هیچ انتخاباتی به این فرد رای ندادم الان قبولش دارم مرد روزهای سخت بنظر میرسد واسه این ایام خوبه
به مسئولان عالی کشور، اعتماد کامل داریم و در کار و تصمیمات آنها دخالت نمیکنیم. مطمئنیم که مسیر عزت و قدرت ایران را در پیش میگیرند.