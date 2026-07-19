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بسیج همه‌جانبه برای بازگشایی محورهای ترانزیتی جنوب

رئیس پلیس راهور فراجا ضمن بازدید میدانی از محورهای ترانزیتی و زیرساخت‌های آسیب‌دیده بر تسریع در بازگشایی مسیر تردد ناوگان سنگین و کاهش بار ترافیکی جنوب کشور تأکید می‌کند.
کد خبر: ۱۳۸۵۴۸۹
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4869 بازدید
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بسیج همه‌جانبه برای بازگشایی محورهای ترانزیتی جنوب

به گزارش تابناک؛ سردار سید تیمور حسینی، رئیس پلیس راهور فراجا، در جریان سفر میدانی خود به مناطق جنوبی کشور، بازدید از محور‌های مواصلاتی، راه‌ها و زیرساخت‌های آسیب‌دیده را از استان کرمان آغاز کرد و در نخستین برنامه، با همراهی رؤسای پلیس راه و پلیس راهور استان کرمان، از محور‌های ارتباطی و ورودی و خروجی‌های شهرستان سیرجان بازدید به‌عمل آورد.

وی در این بازدید، آخرین وضعیت تردد، نحوه اجرای محدودیت‌های ترافیکی، روند مدیریت عبور و مرور و شرایط ایمن‌سازی مسیر‌ها را از نزدیک بررسی و دستورات لازم را برای تسریع در رفع گره‌های ترافیکی و تأمین ایمنی کاربران جاده‌ای صادر کرد.

وی با اشاره به اینکه بخشی از بار ترافیکی جنوب کشور پس از آسیب‌دیدگی برخی محور‌های استان هرمزگان به مسیر‌های استان کرمان منتقل شده است، اظهار کرد: با توجه به شرایط موجود و به‌منظور حفظ ایمنی شهروندان و رانندگان، بر اساس تدابیر و تصمیمات اتخاذشده، محدودیت‌های ترافیکی در برخی محور‌های ورودی و خروجی استان کرمان اعمال شده است.

وی افزود: این محدودیت‌ها تا پایان عملیات پاکسازی، ایمن‌سازی و آماده‌سازی کامل مسیر‌ها ادامه خواهد داشت و پس از تأیید ایمنی، به‌تدریج برداشته می‌شود.

رئیس پلیس راهور فراجا از رانندگان و شهروندانی که در این مدت با صبر، خویشتنداری و همکاری با مأموران پلیس راه و سایر دستگاه‌های امدادی، روند مدیریت ترافیک را همراهی کرده‌اند، قدردانی کرد و گفت: از تمامی هموطنان درخواست می‌کنیم پیش از آغاز سفر، آخرین وضعیت محور‌های مواصلاتی و محدودیت‌های احتمالی را از مراجع رسمی استعلام کنند تا از بروز مشکلات در طول مسیر جلوگیری شود.

سردار حسینی پس از بازدید از محور‌های استان کرمان، راهی استان هرمزگان شد و تا از نزدیک روند بازسازی و ایمن‌سازی شریان‌های آسیب‌دیده این استان را مورد بررسی قرار دهد.

در این بازدید، تونل‌های محدوده شهید میرزایی، پل بعد از روستای لاتیدان (کلمتلی) در مسیر برگشت بندرعباس - بندرخمیر - لار، ۲ پل در محور کهورستان - لار، پل نیمه‌کاره محور بندرخمیر - کشار - بندرعباس و پل روستای مارو در شهرستان خمیر از جمله نقاطی هستند که رئیس پلیس راهور فراجا از آنها بازدید خواهد کرد و آخرین وضعیت عملیات ترمیم، ایمن‌سازی و بازگشایی این مسیر‌ها را مورد ارزیابی قرار خواهد داد.

وی با اشاره به اهمیت این محور‌ها در شبکه حمل‌ونقل کشور گفت: از همان ساعات ابتدایی وقوع حادثه، پلیس راه با همکاری سازمان راهداری و دستگاه‌های اجرایی نسبت به ایجاد مسیر‌های جایگزین برای خودرو‌های سبک اقدام کرد تا تردد شهروندان با کمترین اختلال ادامه یابد، اما به دلیل آسیب واردشده به قسمت‌هایی از پل‌ها و تونل‌ها، تردد ناوگان سنگین همچنان امکان‌پذیر نیست.

رئیس پلیس راهور فراجا تأکید کرد: بخش عمده کامیون‌ها و تریلر‌های متوقف‌شده در این محور‌ها حامل کالا‌های اساسی و اقلام مورد نیاز کشور هستند و هدف از این بازدید میدانی، بررسی راهکار‌های اجرایی برای تسریع در بازگشایی مسیر تردد ناوگان سنگین، کاهش بار ترافیکی ایجادشده و بازگرداندن هرچه سریع‌تر این شریان‌های ترانزیتی به چرخه حمل‌ونقل کشور است.

سردار حسینی خاطرنشان کرد: تصمیمات لازم با هماهنگی سازمان راهداری و سایر دستگاه‌های مسئول برای تسریع در عملیات ترمیم، افزایش ظرفیت مسیر‌های جایگزین و بازگشایی ایمن محور‌های آسیب‌دیده اتخاذ خواهد شد تا ضمن تسهیل جابه‌جایی کالا، تردد شهروندان در جنوب کشور نیز در کوتاه‌ترین زمان ممکن به شرایط عادی بازگردد.

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محور ترانزیتی زیرساخت بازگشایی پلیس راهور فراجا
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۲
انتشار یافته: ۲
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۴۰ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۸
12
5
پاسخ
جنایت جنگی محض. هر ایرانی ای که علیه این جنایات موضع نگیرد، هیچ گونه حقی در آینده ایران نخواهد داشت، هیچ حقی.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۴۶ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۸
6
7
پاسخ
خدا قوت به همه خدمتگزاران به ملت بزرگ ایران. واقعا مرحبا به تلاش و عزم تون
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