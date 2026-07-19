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تعداد بازدید : 2261
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کد خبر:۱۳۸۵۴۷۷
کد خبر:۱۳۸۵۴۷۷
20850 بازدید
نظرات: ۱۰
نبض خبر

ادعای عملیات ترور پسر نتانیاهو در میامی! + زیرنویس

شبکه اسرائیلی «آی۲۴» مدعی شد پس از شهادت آیت‌الله خامنه‌ای قائد شهید ایران، یک هسته منتسب به حزب‌الله برای ترور یائیر نتانیاهو، فرزند نخست‌وزیر اسرائیل، در محل اقامت او در میامی برنامه‌ریزی کرده بود. بر اساس این گزارش، اعضای این هسته تا طبقه زیرین آپارتمان یائیر نتانیاهو پیش رفته بودند، اما سازمان امنیت داخلی اسرائیل، شین‌بت، در آخرین لحظات عملیات را خنثی کرد! این در حالی است که موساد معمولاً مامور عملیات‌های خارجی است و این ادعا از این نظر عجیب به نظر می‌رسد. جزئیات کامل این ادعا و چگونگی شناسایی هسته منتشر نشده و تاکنون تأیید مستقلی از سوی مقام‌های آمریکایی ارائه نشده است. این گزارش را با زیرنویس اختصاصی تابناک ببینید.
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برچسب‌ها:
نبض خبر ترور نتانیاهو حزب الله لبنان پسر نتانیاهو یائیر نتانیاهو ویدیو شین بت میامی
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۶
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۱۰
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۳۵ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۸
7
3
پاسخ
این کار خود صهیونیستهاست اونجا اختلافات زیاد شده بر عیله نتانیاهو و جنگ طلبان
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۴۱ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۸
4
1
پاسخ
عالی
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۵۱ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۸
1
11
پاسخ
چرا همیشه در آخرین لحظات ماموریت ها خنثی میشه؟!
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۶:۲۹ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۸
عزیز شبکه 24 اسرائیل رو کسی در اسرائیل نگاه نمی کند، معروف هست به دروغ گویی!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۰۴ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۸
4
5
پاسخ
در داخل اسرائیل برای فرار از جنگ می خوهند اورا ترور کنند
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۵:۲۲ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۸
0
3
پاسخ
آخه کسی پیدا میشه دستشو به خون سگ آلوده کنه‌؟
رضا
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۵:۴۵ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۸
0
1
پاسخ
به دنبال جمع آوری رای هستند
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۷:۱۵ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۸
0
1
پاسخ
بیشتر عملیات روانی است تا اقدام عملی !
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۸:۰۱ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۸
0
2
پاسخ
این انتر چه ارزشی دارد که ترور شود!؟؟؟ اه اه اه حالم به هم خورد
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۸:۱۹ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۸
0
1
پاسخ
کار کار اسرائیل خودش هست میخواد افکار عمومی آمریکا با خودش همراه کنه
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