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ادعای عملیات ترور پسر نتانیاهو در میامی! + زیرنویس
شبکه اسرائیلی «آی۲۴» مدعی شد پس از شهادت آیتالله خامنهای قائد شهید ایران، یک هسته منتسب به حزبالله برای ترور یائیر نتانیاهو، فرزند نخستوزیر اسرائیل، در محل اقامت او در میامی برنامهریزی کرده بود. بر اساس این گزارش، اعضای این هسته تا طبقه زیرین آپارتمان یائیر نتانیاهو پیش رفته بودند، اما سازمان امنیت داخلی اسرائیل، شینبت، در آخرین لحظات عملیات را خنثی کرد! این در حالی است که موساد معمولاً مامور عملیاتهای خارجی است و این ادعا از این نظر عجیب به نظر میرسد. جزئیات کامل این ادعا و چگونگی شناسایی هسته منتشر نشده و تاکنون تأیید مستقلی از سوی مقامهای آمریکایی ارائه نشده است. این گزارش را با زیرنویس اختصاصی تابناک ببینید.
گزارش خطا
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این کار خود صهیونیستهاست اونجا اختلافات زیاد شده بر عیله نتانیاهو و جنگ طلبان
چرا همیشه در آخرین لحظات ماموریت ها خنثی میشه؟!
پاسخ ها
ناشناس| |
۱۶:۲۹ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۸