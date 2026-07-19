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مالکی در گفت‌و‌گو با تابناک:

پیام رهبر انقلاب راهبرد عبور از جنگ، حفظ انسجام و خنثی‌سازی توطئه دشمن بود

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با اشاره به پیام اخیر رهبر معظم انقلاب، گفت: این پیام در شرایط حساس کشور فصل‌الخطاب بود؛ از تأکید بر انسجام ملی و حمایت از قوای سه‌گانه و نیرو‌های مسلح تا بی‌اعتبار خواندن امضای آمریکا و هشدار نسبت به پروژه دوقطبی‌سازی دشمن.
کد خبر: ۱۳۸۵۴۷۴
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پیام رهبر انقلاب راهبرد عبور از جنگ، حفظ انسجام و خنثی‌سازی توطئه دشمن بود

فداحسین مالکی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی تابناک، پیام اخیر رهبر معظم انقلاب را نقشه راه کشور در شرایط جنگی توصیف کرد و گفت: همانند پیام‌های گذشته، این پیام نیز فصل‌الخطاب بسیاری از مسائل کشور بود و از شکل‌گیری حاشیه‌ها و اختلافاتی که می‌توانست به ضرر منافع ملی تمام شود، جلوگیری کرد.

وی با اشاره به محورهای اصلی این پیام افزود: رهبر انقلاب از عملکرد دولت، مجلس و قوه قضاییه حمایت و بر همکاری و هماهنگی قوای سه‌گانه برای اداره کشور تاکید کردند.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تاکید کرد: رسیدگی به معیشت مردم، کنترل قیمت‌ها، مهار تورم و حل مشکلات اقتصادی باید بیش از پیش در اولویت دولت و دستگاه‌های اجرایی قرار  بگیرد و در این راستا اقدام کنند.

مالکی افزود: همچنین حمایت از نیروهای مسلح و حفظ انسجام میان ارکان نظام از دیگر محورهای مهم این پیام بود.

وی با بیان اینکه هدف اصلی دشمن ایجاد شکاف در جامعه است، تصریح کرد: ترامپ و آمریکا با حملات پراکنده به نقاط مختلف کشور به دنبال خدشه وارد کردن به وحدت ملی هستند. رهبر انقلاب نیز با تأکید بر انسجام ملی و حمایت از مسئولان، اجازه ندادند برخی اظهارنظرها و رفتارهای سیاسی، جامعه را به سمت دوقطبی و چندقطبی شدن سوق دهد؛ چرا که چنین مسیری، بازی در زمین دشمن است.

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس با اشاره به بخش دیگری از پیام رهبر انقلاب گفت: معظم‌له با تجلیل از مردم جنوب کشور، بار دیگر بر نقش تاریخی و تعیین‌کننده این منطقه در دفاع از تمامیت ارضی ایران تأکید کردند. امروز نیز مردم جنوب در خط مقدم مقابله با تجاوزات آمریکا قرار دارند و این تجلیل، بیانگر اهمیت مقاومت و ایستادگی آنان است. همچنین قدردانی رهبر انقلاب از حضور گسترده مردم در مراسم تشییع رهبر شهید و تشکر از ملت و علمای عراق، از دیگر بخش‌های مهم این پیام بود.

وی در پایان با اشاره به تأکید رهبر انقلاب بر بی‌اعتباری آمریکا خاطرنشان کرد: نقض تفاهم‌نامه از سوی آمریکا بار دیگر نشان داد که امضای رئیس‌جمهور این کشور هیچ اعتباری ندارد.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تصریح کرد: امروز نیز همه ارکان نظام، از مجلس و شورای عالی امنیت ملی گرفته تا دستگاه دیپلماسی، بر همین باور هستند که آمریکا قابل اعتماد نیست و تصمیمات کشور بر همین مبنا اتخاذ خواهد شد.

مالکی در پایان همچنین درباره نحوه برگزاری جلسات مجلس، گفت:  با توجه به شرایط، اختیار لازم به هیئت‌رئیسه داده شده است تا در صورت لزوم، جلسات به‌صورت غیرعلنی برگزار شود.

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مجلس فداحسین مالکی امنیت رهبری پیام رهبری انسجام ملی
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