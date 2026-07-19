پیام جالب مسی پیش از بازی فینال
تیم ملی فوتبال آرژانتین که برای دومین دوره پیاپی به فینال جام جهانی صعود کرده است امشب به مصاف اسپانیا میرود.
به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، مسی قبل از این بازی حساس پیامی را منتشر کرد تا هم به بازیکنان انگیزه بدهد و هم آنها را از زیر فشار خارج کند.
کاپیتان تیم ملی فوتبال آرژانتین در این پیام بر اهمیت تیم ملی آرژانتین به عنوان یک خانواده تأکید کرد و معتقد است که سفری که بازیکنان در سالهای اخیر تجربه کردهاند، صرفاً کسب عنوانها نیست.
مسی نوشت: "زیباترین چیز در تمام این سالها، صرفا عنوانها نبود بلکه کل سفر، اشتراک گذاری جزئیات روزانه با این گروه، رقابت با هم، برخاستن در لحظات سخت و لذت بردن از هر گام بود."
او اضافه کرد: از تمام همتیمیها، کادر فنی و تمام افرادی که روزانه برای حفظ این تیم ملی به عنوان یک خانواده تلاش میکنند، سپاسگزارم."
مسی همچنین به رسیدن تیم ملی به دومین فینال متوالی جام جهانی اشاره کرد و نوشت: "هر چه فردا اتفاق بیفتد، این گروه قبلاً تاریخی را نوشته است که هرگز فراموش نخواهیم کرد و هیچکس نمیتواند آن را پاک کند. به پیش، آرژانتین!"