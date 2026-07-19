هشدار ژنرال آمریکایی درباره اشغال جزیره خارک

مارک مونتگومری دریابان پیشین ارتش آمریکا در گفتگو با بی‌بی‌سی درباره تبعات اشغال جزیره خارک هشدار داد و ابعاد عملیاتی مقابله با آن را تشریح کرد. روایت این ژنرال آمریکایی را می‌بینید و می‌شنوید.