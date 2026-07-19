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کد خبر:۱۳۸۵۴۶۷
کد خبر:۱۳۸۵۴۶۷
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نظرات: ۵
نبض خبر

هشدار ژنرال آمریکایی درباره اشغال جزیره خارک

مارک مونتگومری دریابان پیشین ارتش آمریکا در گفتگو با بی‌بی‌سی درباره تبعات اشغال جزیره خارک هشدار داد و ابعاد عملیاتی مقابله با آن را تشریح کرد. روایت این ژنرال آمریکایی را می‌بینید و می‌شنوید.
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار:
در انتظار بررسی: ۲
انتشار یافته: ۵
هوشمند
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۲۶ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۸
1
16
پاسخ
طوری برنامه ریزی کنید که حتی یکنفر ازشون زنده در نرن. پاتک بزنید و اسیر بگیرید ازشون.
پاسخ ها
حمید
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۰:۰۱ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۹
شیپور جنگ نواخته بشه. مرد از نامرد مشخص. میشه من یک ارتشی. تشنه خون تک تک آمریکایی هستم. ایرانی. زنده هست. جانم فدای ایران
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۳۰ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۸
0
9
پاسخ
جرات دارید بیایید آمدن تون با خودتون و رفتن متجاوزین با ماست. تاریخ شاهد است
ایرانی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۸:۲۶ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۸
0
0
پاسخ
غلط زیادی نکن بتمرگ توی کشور خودت که سرخپوستانش را کشتی
یک ایرانی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۲:۲۵ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۹
0
2
پاسخ
اتفاقاً جزیره ی خارک با آمادگی ما دام خوبی است برای دوره کردنِ آمریکائیها!@@@
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