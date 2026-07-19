نبض خبر
هشدار ژنرال آمریکایی درباره اشغال جزیره خارک
مارک مونتگومری دریابان پیشین ارتش آمریکا در گفتگو با بیبیسی درباره تبعات اشغال جزیره خارک هشدار داد و ابعاد عملیاتی مقابله با آن را تشریح کرد. روایت این ژنرال آمریکایی را میبینید و میشنوید.
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برچسبها:نبض خبر مارک مونتگومری جنگ ایران و آمریکا ویدیو اشغال جزایر ایرانی اشغال خارک حمله زمینی به ایران جزیره خارک
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طوری برنامه ریزی کنید که حتی یکنفر ازشون زنده در نرن. پاتک بزنید و اسیر بگیرید ازشون.
پاسخ ها
حمید| |
۰۰:۰۱ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۹
جرات دارید بیایید آمدن تون با خودتون و رفتن متجاوزین با ماست. تاریخ شاهد است