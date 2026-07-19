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تعداد بازدید : 1801
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کد خبر:۱۳۸۵۴۶۳
کد خبر:۱۳۸۵۴۶۳
7268 بازدید
نظرات: ۷
نبض خبر

هشدار ترور محسن چاوشی: شهید زنده است!

رضا مهدوی از مسئولین پیشین حوزه هنری گفت: «محسن چاووشی سازمان و شاه کلید موسیقی ایران است. محسن چاوشی شهید زنده است. اسرائیلی ها او را ببینید، زنده‌اش نمی‌گذارند! محسن چاوشی صادق آهنگران دوران ماست» اظهارات مهدوی را می‌بینید و می‌شنوید.
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۲
در انتظار بررسی: ۶
انتشار یافته: ۷
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۱۸ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۸
43
50
پاسخ
محسن چاووشی عزیز که به هیچ گروه و حزبی وابسته نیست
پاسخ ها
mehdi
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۳۶ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۸
تو متن چنین چیزی نوشته؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۱۹ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۸
30
71
پاسخ
فکر نمیکنی پیازداغش رو زیاد کردی؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۲۴ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۸
16
49
پاسخ
خداوند یار و یاور انسانهای حق گوست.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۴۳ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۸
8
35
پاسخ
حالا دو روز ديگه يه حرفي زد و اتفاقي افتاد لطفا بهش حمله نكنيد
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۳۲ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۸
6
19
پاسخ
محسن چاووشی سازمان و شاه کلید موسیقی ایران است

یعنی ایرانی ها سلاطین جو دادن و حماسه سازی از داستان ها هستن...
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۰۰ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۸
4
9
پاسخ
همیشه فارق از نظر و اعتقاد شخصی ، از ایشان به خاطر همکاری در بسیاری از پروژه‌ای خیریه و آزادی زندانی ها و صد تلبته کارهای موسیقی زیبای ایشان ، خوش می‌آمد و برایم محبوب بود... ولی یادم نمیرود زمانی که ایشان از زمان احمدی نژاد تا دو سه سال پیش هم ممنوع الکار بودن هم مغضوب صدا و سیمای میلی... و همین الان هم جز یکی دو تا اثر اخیر ایشان ، هیچگونه از آثار قبلی ایشان پخش نمی‌شود... چاووشی حق گو است اما در صداقت کسانی که الان اینگونه او را اسطوره موسیقی می‌کنند، شک دارم
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