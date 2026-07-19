هشدار ترور محسن چاوشی: شهید زنده است!

رضا مهدوی از مسئولین پیشین حوزه هنری گفت: «محسن چاووشی سازمان و شاه کلید موسیقی ایران است. محسن چاوشی شهید زنده است. اسرائیلی ها او را ببینید، زنده‌اش نمی‌گذارند! محسن چاوشی صادق آهنگران دوران ماست» اظهارات مهدوی را می‌بینید و می‌شنوید.