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هشدار ترور محسن چاوشی: شهید زنده است!
رضا مهدوی از مسئولین پیشین حوزه هنری گفت: «محسن چاووشی سازمان و شاه کلید موسیقی ایران است. محسن چاوشی شهید زنده است. اسرائیلی ها او را ببینید، زندهاش نمیگذارند! محسن چاوشی صادق آهنگران دوران ماست» اظهارات مهدوی را میبینید و میشنوید.
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برچسبها:نبض خبر محسن چاوشی ویدیو
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محسن چاووشی عزیز که به هیچ گروه و حزبی وابسته نیست
پاسخ ها
mehdi| |
۱۱:۳۶ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۸
محسن چاووشی سازمان و شاه کلید موسیقی ایران است
یعنی ایرانی ها سلاطین جو دادن و حماسه سازی از داستان ها هستن...
یعنی ایرانی ها سلاطین جو دادن و حماسه سازی از داستان ها هستن...
همیشه فارق از نظر و اعتقاد شخصی ، از ایشان به خاطر همکاری در بسیاری از پروژهای خیریه و آزادی زندانی ها و صد تلبته کارهای موسیقی زیبای ایشان ، خوش میآمد و برایم محبوب بود... ولی یادم نمیرود زمانی که ایشان از زمان احمدی نژاد تا دو سه سال پیش هم ممنوع الکار بودن هم مغضوب صدا و سیمای میلی... و همین الان هم جز یکی دو تا اثر اخیر ایشان ، هیچگونه از آثار قبلی ایشان پخش نمیشود... چاووشی حق گو است اما در صداقت کسانی که الان اینگونه او را اسطوره موسیقی میکنند، شک دارم