برای سومین بار در یک سال اخیر کشورمان آماج جنگ تحمیلی نظامی و اقتصادی قرار گرفته؛ اما این بار نیز هدف اصلی دشمن یعنی فشار به تأمین بازار داخلی شکست خورده است.‌

در هفته‌های اخیر همزمان با بازگشت محاصره دریایی و یورش نظامی آمریکا به کشورمان، برخی نگرانی‌ها درباره وضعیت تأمین کالاهای اساسی طرح شده است؛ اما تازه‌ترین اظهارات مسئولان دولتی و فعالان بخش خصوصی از ثبات کامل ذخایر راهبردی کالاهای اساسی و تأمین نیاز بازار حکایت دارد.

به گزارش تابناک به نقل از تجارت نیوز، آنچه امروز بیش از کمبود کالا، معیشت خانوارها را تحت‌فشار قرار داده، افزایش قیمت برخی اقلام و کاهش قدرت خرید است؛ موضوعی که بار دیگر بحث تقویت اعتبار کالابرگ الکترونیکی را به میان آورده است.

دغدغه بازار کالاهای اساسی، فقط قیمت

در جنگ 12روزه، نگرانی درباره تأمین کالاهای اساسی وجود نداشت چراکه از مدت‌ها پیش تمهیدات لازم برای انبار محموله‌های انبوه در سراسر کشور اندیشیده شده بود. در جنگ تحمیلی سوم هم همین تمهیدات باعث شد در هیچ بازاری، تنش مشاهده نشود. حالا بار دیگر دشمن بر طبل جنگ کوبیده و تمام تلاش خود را برای ضربه زدن به زنجیره تأمین کالاهای اساسی به‌کار گرفته است؛ اما بازهم حریف نشده است.‌

محمدرضا طلایی، معاون وزیر جهادکشاورزی، اعلام کرده است: ذخایر راهبردی گندم، برنج و روغن در وضعیت مطلوب قرار دارد و نیاز کشور از این بابت تأمین شده است.‌

به‌گفته او، برنامه تأمین نهاده‌های دامی نیز تا پایان شهریور پیش‌بینی شده و با اصلاح برخی مصوبات دولت و گمرک، روند ترخیص کالاهای اساسی سرعت گرفته است.

بخش خصوصی: کمبودی نیست

ارزیابی فعالان بخش خصوصی نیز با روایت دولت همسو است. کاوه زرگران، دبیر انجمن غلات انسانی ایران هفته پیش اعلام کرد: حجم واردات کالاهای اساسی به‌اندازه‌ای افزایش یافته که در برخی بنادر و انبارها محدودیت ظرفیت برای تخلیه محموله‌ها ایجاد شده است.‌به‌گفته زرگران، در تأمین نهاده‌هایی مانند جو، ذرت، کنجاله و روغن کمبودی وجود ندارد و محموله‌های جدید نیز در راه ‌ است‌.‌مصطفی طاعتی‌مقدم،‌مدیرعامل منطقه آزاد انزلی، می‌گوید: با محدودیت‌هایی که در برخی بنادر جنوبی به‌وجود آمد، بخشی از واردات کالاهای اساسی از طریق بندر کاسپین انجام ‌ و انبارهای این بندر پر شده است.‌مجموع این اظهارات نشان می‌دهد چالشی درحوزه تامین کالاهای اساسی ‌در کشور وجود ندارد.

انبارهای کالاهای اساسی فعال هستند

وزارت صنعت، معدن و تجارت ‌ ارزیابی مشابهی از وضعیت بازار ارائه می‌دهد. عزت‌الله زارعی، سخنگوی این وزارتخانه، با اشاره به اینکه انبارهای کالاهای اساسی در جریان حملات اخیر آسیبی ندیده‌اند، تأکید کرده است: شبکه ذخیره‌سازی و تأمین کالا بدون وقفه به فعالیت خود ادامه می‌دهد. ارز مورد نیاز واردات کالاهای اساسی تأمین شده و فرآیند ثبت سفارش، واردات و ترخیص نیز در حال انجام است.

آزمون اصلی، مهار قیمت‌ها

اگرچه روایت دولت و بخش خصوصی تفاوتی ندارد، اما الزاما به‌معنای رضایت مصرف‌کنندگان نیست. برای خانوارها، مهم‌تر از پر بودن انبارها، قیمت کالا در فروشگاه‌هاست.‌در چنین شرایطی، کارآمدی سیاست‌های حمایتی بیش از گذشته اهمیت پیدا می‌کند. طرح کالابرگ با هدف حفظ قدرت خرید خانوارها در برابر تورم کالاهای اساسی اجرا شد، اما با افزایش هزینه‌های زندگی، بسیاری انتظار دارند در تامین اعتبار این طرح ‌ متناسب با رشد قیمت‌ها بازنگری شود.