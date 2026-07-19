زمینلرزههای پیاپی ایلام را لرزاند
فعالیت لرزهای در نقاط مختلف استان ایلام طی ساعات ابتدایی بامداد امروز (۲۸ تیرماه ۱۴۰۵) دو زمینلرزه در شهرستانهای ارکواز و درهشهر در ایلام را به ثبت رسانده است.
به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ نخستین زمینلرزه ساعت ۴ و ۱۳ دقیقه بامداد، شهرستان ارکواز را به لرزه درآورد. بر اساس اعلام مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران، بزرگی این زمینلرزه ۳.۶ در مقیاس امواج درونی زمین (ریشتر) ثبت شده و عمق آن ۲۰ کیلومتر گزارش شده است.
دومین زمینلرزه نیز با فاصله زمانی حدوداً ۲۰ دقیقهای از نخستین زمینلرزه، یعنی ساعت ۴ و ۳۳ دقیقه بامداد، شهرستان درهشهر را تحت تأثیر قرار داد، بزرگی این زمینلرزه ۳.۱ ریشتر و عمق آن ۱۲ کیلومتر اعلام شده است.
بر اساس برآورد اولیه، این زمینلرزهها به دلیل قدرت پایین، هیچگونه گزارشی مبنی بر وارد آمدن خسارت برای آنها ثبت نده است.
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