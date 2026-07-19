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زمین‌لرزه‌های پیاپی ایلام را لرزاند

دو زمین‌لرزه صبح امروز شهرستان‌های ارکواز و دره‌شهر در ایلام را لرزاند که خوشبختانه تا این لحظه، گزارشی از خسارات‌ جانی و مالی دریافت نشده است.
کد خبر: ۱۳۸۵۴۵۶
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1871 بازدید
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زمین‌لرزه‌های پیاپی ایلام را لرزاند

فعالیت لرزه‌ای در نقاط مختلف استان ایلام طی ساعات ابتدایی بامداد امروز (۲۸ تیرماه ۱۴۰۵) دو زمین‌لرزه در شهرستان‌های ارکواز و دره‌شهر در ایلام را به ثبت رسانده است. 

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ نخستین زمین‌لرزه ساعت ۴ و ۱۳ دقیقه بامداد، شهرستان ارکواز را به لرزه درآورد. بر اساس اعلام مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران، بزرگی این زمین‌لرزه ۳.۶ در مقیاس امواج درونی زمین (ریشتر) ثبت شده و عمق آن ۲۰ کیلومتر گزارش شده است. 

دومین زمین‌لرزه نیز با فاصله زمانی حدوداً ۲۰ دقیقه‌ای از نخستین زمین‌لرزه، یعنی ساعت ۴ و ۳۳ دقیقه بامداد، شهرستان دره‌شهر را تحت تأثیر قرار داد، بزرگی این زمین‌لرزه ۳.۱ ریشتر و عمق آن ۱۲ کیلومتر اعلام شده است.

بر اساس برآورد اولیه، این زمین‌لرزه‌ها به دلیل قدرت پایین، هیچ‌گونه گزارشی مبنی بر وارد آمدن خسارت برای آن‌ها ثبت نده است. 

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زمین لرزه زلزله ایلام
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۳
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۲۹ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۸
0
5
پاسخ
قبلا در جنگ ونزوئلا همه گفتند آمریکا سلاح جدیدی را امتحان کرده است
بنظر شما عجیب نیست ونزوئلا ایران در نقاط مختلف کشور زلزله می‌آید؟!!
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۱۵ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۸
بلاخره انفجارات پیاپی روی سطح زمین باعث جابجایی پیش از موعد گسل ها و ایجاد زلزله های پی در پی می گردد
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۱۳ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۸
0
2
پاسخ
همین کم داشتیم
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