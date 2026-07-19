شنیده شدن صدای انفجار در کاشان!

روابط‌عمومی سپاه حضرت صاحب‌الزمان (عج) استان اصفهان در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: امروز یکشنبه ۲۸ تیرماه، از ساعت ۹ تا ۱۳، عملیات انفجار کنترل‌شده در محدوده جنوب کاشان انجام خواهد شد.

به گزارش تابناک؛ بر اساس این اطلاعیه، در جریان اجرای این عملیات، احتمال شنیده‌شدن صدای انفجار در برخی نقاط وجود دارد، اما این انفجارها از پیش برنامه‌ریزی شده و کاملاً کنترل‌شده است.

روابط‌عمومی سپاه تأکید کرده است که این موضوع جای هیچ‌گونه نگرانی برای شهروندان ندارد و از مردم درخواست شده است در صورت شنیدن صدای انفجار، آرامش خود را حفظ کنند.