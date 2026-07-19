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حملات مرگبار پهپادهای ایران به پایگاه‌های آمریکا

ارتش در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: در دور جدید حملات پهپادی ارتش جمهوری اسلامی ایران و در هفدهمین مرحله عملیات صاعقه، انبار مهمات و سوله‌های تجهیزات و نفرات ارتش تروریستی آمریکا در کویت، برای بار دوم هدف قرار گرفت.
کد خبر: ۱۳۸۵۴۵۲
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حملات مرگبار پهپادهای ایران به پایگاه‌های آمریکا

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا؛ در پی نقض معاهدات بین‌المللی و جنایت‌های دشمن مستکبر در مناطق غیرنظامی، ارتش جمهوری اسلامی ایران در دور جدید حملات پهپادی و مرحله هفدهم عملیات صاعقه، از بامداد امروز، انبار مهمات ارتش تروریستی آمریکا در اردوگاه العدیری و سوله‌های تجهیزات و نفرات این ارتش کودک‌کش در پایگاه ‌علی‌السالم کویت را مجددا هدف حملات پهپادی قرار داد.

ارتش جمهوری اسلامی ایران تاکید کرد: جنگ ما دفاع ازهویت اصیل و تاریخ چند هزارساله ایران و مردمانی است که در پرتو تعالیم اسلامی نه ظلم می‌کنند و نه ظلم می‌پذیرند، براین اساس، رزمندگان ارتش، با اعتقاد عمیق به این آموزه الهی برای دفاع از مردم شریف در مصاف با دشمنان ایران و بشریت محکم و استوار ایستاده‌اند.

 

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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱
ناشناس
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Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۳۰ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۸
0
2
پاسخ
باسلام...این نمی شود هر وقت بخواهد حمله کند و هروقت خواست خاتمه را اعلام کند....تن به این ذلت ندهید...واقعا او را بیچاره کنید...او اعلام خاتمه می کند وباز هم روزی دیگر حمله خواهد کرد ذره ذره توان و سرمایه ایران را نابود می کند.. ...برای یکبار هم که شده نگذارید آسان از معرکه بیرون برود.
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