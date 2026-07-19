عکس: بدرقه مادر «عمو پورنگ»؛ هنرمندان در کنار داریوش فرضیایی

مراسم یادبود مادر داریوش فرضیایی (عمو پورنگ) روز جمعه ۲۶ تیر ۱۴۰۵ در مسجد سیدالشهدا(ع) واقع در خیابان جشنواره تهران برگزار شد. در این مراسم که با حضور جمعی از هنرمندان، دوستان و نزدیکان وی برگزار شد، حاضران ضمن گرامی‌داشت یاد آن مرحومه، با این مجری محبوب برنامه‌های کودک ابراز همدردی کردند.