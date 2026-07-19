عکس: بدرقه مادر «عمو پورنگ»؛ هنرمندان در کنار داریوش فرضیایی
مراسم یادبود مادر داریوش فرضیایی (عمو پورنگ) روز جمعه ۲۶ تیر ۱۴۰۵ در مسجد سیدالشهدا(ع) واقع در خیابان جشنواره تهران برگزار شد. در این مراسم که با حضور جمعی از هنرمندان، دوستان و نزدیکان وی برگزار شد، حاضران ضمن گرامیداشت یاد آن مرحومه، با این مجری محبوب برنامههای کودک ابراز همدردی کردند.
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برچسبها:عکس خبری عمو پورنگ داریوش فرضیایی مراسم یادبود
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نظرات شما
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نیازی
۲۸ تير ۱۴۰۵ - ۱۰:۰۱
روحشون شاد باشه
ولی خداوکیلی این چه طرز لباس پوشیدن در مراسمه؟
بجز چند نفر بقیه با تی شرت و لباس چروک و موی نا مرتب و ...
ولی خداوکیلی این چه طرز لباس پوشیدن در مراسمه؟
بجز چند نفر بقیه با تی شرت و لباس چروک و موی نا مرتب و ...
سحر
۲۸ تير ۱۴۰۵ - ۱۰:۱۰
چرا هنرمندان اینقدر شکسته شدند .. گویا در پس از گریم های سنگین ! دنیای واقعی سختی برای همه رقم میخوره
ناشناس
۲۸ تير ۱۴۰۵ - ۱۴:۱۹
خداوند رحمتش کنه ،، ولی الان چند روز درگذشت مادر آقای فرضیایی شده صدر اخبار ،،، روحش شاد ولی الان اخبار بسیار مهم تری داریم که یکیش جنگ در چهار استان جنوبیه،، فکر کنم درج خبر درگذشت مادر ایشان کافی باشه ،،، بچسبیم به اخبار روز که زندگی مردم باهاش درگیره ،، روح این مادر بزرگوار هم شاد