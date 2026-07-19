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تردد در محور هراز در این روز‌ها ممنوع شد

رئیس پلیس راه مازندران از انسداد کامل محور هراز در روزهای ۲۹ و ۳۰ تیرماه به‌منظور اجرای عملیات لق‌گیری و ریزش‌برداری سنگ‌های ناپایدار خبر داد.
کد خبر: ۱۳۸۵۴۴۱
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تردد در محور هراز در این روز‌ها ممنوع شد

رئیس پلیس راه مازندران از انسداد موقت محور هراز در روز‌های ۲۹ و ۳۰ تیرماه برای اجرای عملیات لق‌گیری و ریزش‌برداری سنگ‌های ناپایدار خبر داد.

به گزارش تابناک؛ سرهنگ هادی عبادی گفت: با درخواست اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای مازندران و هماهنگی فرماندهی انتظامی استان و پلیس راه راهور فراجا، عملیات ایمن‌سازی در محور هراز اجرا می‌شود.

وی افزود: به همین منظور، محور هراز در محدوده تونل دو، زیارباغ در کیلومتر ۹۰، روز‌های دوشنبه و سه‌شنبه ۲۹ و ۳۰ تیرماه از ساعت ۸ صبح تا ۱۷ به‌صورت کامل مسدود خواهد شد.

رئیس پلیس راه مازندران از رانندگان خواست در زمان اجرای این عملیات از تردد در محور هراز خودداری کرده و برای رسیدن به مقصد از محور‌های جایگزین کندوان و سوادکوه استفاده کنند.

سرهنگ عبادی با بیان اینکه این محدودیت با هدف حفظ ایمنی کاربران جاده و اجرای عملیات ایمن‌سازی شیب‌های کوهستانی اعمال می‌شود، از رانندگان خواست پیش از آغاز سفر از آخرین وضعیت راه‌ها مطلع شوند و ضمن رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی، با مأموران پلیس راه همکاری لازم را داشته باشند.

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هراز تردد ممنوع عملیات ایمن سازی مازندران ریزش سنگ
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