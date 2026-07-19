زلزله بار دیگر خوزستان را لرزاند
زمینلرزهای به بزرگی ۴ ریشتر صبح امروز بار دیگر حوالی سالند در استان خوزستان را لرزاند.
به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ این زمینلرزه ساعت ۷:۵۶ و ۵۲ ثانیه امروز در عمق ۸ کیلومتری زمین رخ داد.
کانون این زلزله در طول جغرافیایی ۴۸.۶۴ درجه و عرض جغرافیایی ۳۲.۵۸ درجه ثبت شده است.بر اساس گزارش اولیه، این زمینلرزه در ۲۰ کیلومتری سالند، ۲۹ کیلومتری اندیمشک و ۳۰ کیلومتری دزفول به وقوع پیوسته است.
همچنین نزدیکترین مراکز استان به کانون زلزله، خرمآباد در فاصله ۱۰۴ کیلومتری و اهواز در فاصله ۱۳۹ کیلومتری قرار دارند.
ساعت ۵:۵۵ و ۲۱ ثانیه صبح امروز زمینلرزهای به بزرگی ۵ ریشتر در عمق ۱۲ کیلومتری زمین، حوالی سالند را لرزاند که تیمهای ارزیاب و امدادی پس از آن به منطقه اعزام شدند.
همچنین ساعتی پیش زلزلهای به بزرگی ۲.۶ ریشتر در همین منطقه اتفاق افتاد. تاکنون گزارشی از خسارت یا تلفات ناشی از این زمینلرزهها منتشر نشده است.