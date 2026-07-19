صفحه خبر لوگوبالا تابناک
En
/
فا
En العربیة
مفید صفحه خبر نسخه موبایل
تابناک ورزشی موبایل خبر
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

زلزله بار دیگر خوزستان را لرزاند

زمین‌لرزه‌ای به بزرگی ۴ ریشتر بار دیگر حوالی سالند در استان خوزستان را لرزاند.
کد خبر: ۱۳۸۵۴۳۵
| |
1483 بازدید
|
۱
زلزله بار دیگر خوزستان را لرزاند

زمین‌لرزه‌ای به بزرگی ۴ ریشتر صبح امروز بار دیگر حوالی سالند در استان خوزستان را لرزاند.

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ این زمین‌لرزه ساعت ۷:۵۶ و ۵۲ ثانیه امروز در عمق ۸ کیلومتری زمین رخ داد. 

کانون این زلزله در طول جغرافیایی ۴۸.۶۴ درجه و عرض جغرافیایی ۳۲.۵۸ درجه ثبت شده است.بر اساس گزارش اولیه، این زمین‌لرزه در ۲۰ کیلومتری سالند، ۲۹ کیلومتری اندیمشک و ۳۰ کیلومتری دزفول به وقوع پیوسته است.

همچنین نزدیک‌ترین مراکز استان به کانون زلزله، خرم‌آباد در فاصله ۱۰۴ کیلومتری و اهواز در فاصله ۱۳۹ کیلومتری قرار دارند.

ساعت ۵:۵۵ و ۲۱ ثانیه صبح امروز زمین‌لرزه‌ای به بزرگی ۵ ریشتر در عمق ۱۲ کیلومتری زمین، حوالی سالند را لرزاند که تیم‌های ارزیاب و امدادی پس از آن به منطقه اعزام شدند.

همچنین ساعتی پیش زلزله‌ای به بزرگی ۲.۶ ریشتر در همین منطقه اتفاق افتاد. تاکنون گزارشی از خسارت یا تلفات ناشی از این زمین‌لرزه‌ها منتشر نشده است. 

مفید صفحه خبر نسخه موبایل
تابناک ورزشی موبایل خبر
اشتراک گذاری
برچسب ها
زلزله سالند خوزستان زمین لرزه
عکس: لوازم شخصی شهید علی لاریجانی
نقض تفاهم‌نامه بار دیگر بی‌ارزشی و نامعتبربودن امضای رئیس‌جمهور آمریکا را ثابت کرد/ تاکید رهبرانقلاب بر اعتماد به مسئولان/ تشکر رهبرانقلاب از حماسه‌آفرینی ملت ایران
شورولت بلیزر؛ آیکون چهار چرخ روی جاده‌های ایران و آمریکا!
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
اعزام تیم‌های ارزیاب به کانون‌های زمین‌لرزه کرمانشاه/ خسارت خاصی گزارش نشده است
زلزله حسینیه خوزستان را لرزاند
خوزستان سه بار لرزید / وقوع زلزله نسبتا شدید
زلزله ۴ ریشتری قلعه خواجه در خوزستان را لرزاند
دزفول لرزید
زلزله ۵ ریشتری خوزستان را لرزاند
زمین لرزه ای با بزرگای ۴ و ۴.۲ در خراسان جنوبی
وقوع زلزله نسبتا شدید در لالی خوزستان
زلزله خوزستان را لرزاند
زلزله ۵.۳ ریشتری «مشراگه» خوزستان را لرزاند
زلزله باز هم سالند دزفول را لرزاند
زمین لرزه قلعه خواجه را لرزاند
زلزله ۴.۲ ریشتری در گوریه خوزستان
زلزله شدید خوزستان را لرزاند
چهار شهر خوزستان در آماده باش پس از زلزله
وقوع زلزله ۴.۶ ریشتری در خوزستان
وقوع زلزله ۴.۲ ریشتری در بهبهان خوزستان
اعلام آماده‌باش به سراسر خوزستان در پی زمین لرزه
زلزله ۴ ریشتری خوزستان را لرزاند
زمین لرزه‌ای صبح امروز مرز ۴ استان را لرزاند
زمین لرزه ۵ ریشتری سالند خوزستان را لرزاند
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱
علی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۴۹ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۸
0
2
پاسخ
جه زلزله های مشکوکی
برچسب منتخب
# جام جهانی ۲۰۲۶ # آیت الله سید مجتبی خامنه ای # جنگ منطقه ای # جنگ ایران و اسرائیل # جنگ ایران و آمریکا # شهادت رهبر انقلاب # مذاکرات ایران و آمریکا # جنگ رمضان
لحظات دیدنی کشتن سربازان آمریکا توسط موشک‌های ایران از سه زاویه
خلاصه بازی فرانسه 4 - انگلیس 6
آمریکا جزایر را اشغال کند ایران نیازی به بازپس‌گیری فوری ندارد/ «ترامپ چنین ریسکی نخواهد کرد»
سوخو 24 شمشیر نیروی هوایی ایران با آمریکا چه کرد؟
تصاویر انتقال گسترده تسلیحات نظامی به خاورمیانه برای تشدید حملات به ایران
روایت عراقچی از نقاط ترور در بیت رهبری: یک حفره امنیتی داریم
سه ویدیو از تونلی که آمریکا بمباران کرد
اعلام قابل تامل روی آنتن شبکه خبر: با سقوط جزایر نباید گریه کنیم!
چرا انصارالله یمن وارد جنگ نمی‌شود؟/ بسته شدن «باب المندب» دست ایران را در مذاکرات تقویت می‌کند
ایران باید از طریق میانجی‌ها به مسیر دیپلماسی بازگردد/آمریکا به دنبال تصرف جزایر ایران نیست/ آمریکا با بمباران جنوب کشور به دنبال سلب کنترل تنگه هرمز از ایران است
تلاش اعراب خلیج فارس برای دور زدن همزمان هرمز و باب المندب/ ایران پیوند هرمز-باب‌المندب را به موضوعی راهبردی تبدیل کرد
تصاویر چپ کردن مرگبار خودرو آفرود در مرنجاب +18
حرف‌های علی دایی و کریم باقری که باعث خشم بیرانوند شد
احیای راه‌آهن حجاز برای دور زدن تنگه هرمز، باب‌المندب و کانال سوئز/ ترکیه هاب ترانزیتی منطقه می‌شود
خلاصه بازی اسپانیا 1 - آرژانتین 0
حمله دروازه‌بان تیم ملی به علی دایی!  (۱۲۵ نظر)
افزایش دوباره قیمت بنزین در راه است؟ / چرا تاوان خودروهای پرمصرف ایران‌خودرو را مردم بدهند؟  (۱۱۲ نظر)
جنجال و اشک فردوسی پور را ببینید: بیایید مرا بگیرید!  (۱۰۶ نظر)
این موشک‌های ایران آماده اصابت به خاک آمریکا هستند  (۹۷ نظر)
پیام تصویری یک رزمنده از جزیره هرمز به زیر کولرنشینان  (۹۲ نظر)
دور جدید حملات دشمن آمریکایی به پل‌ها و زیر ساخت‌های ایران/ بزرگ‌ترین حمله موشکی- پهپادی ایران به بحرین  (۹۰ نظر)
حرف‌های علی دایی و کریم باقری که باعث خشم بیرانوند شد  (۹۰ نظر)
ترامپ به دنبال شروع جنگ تمام عیار جدیدی با ایران است/ برآورد آمریکا این است که رهبران جدید ایران جسورتر هستند  (۸۶ نظر)
کالابرگ‌ها به جای خرید مرغ و گوشت، صرف خرید سیگار می‌شوند / بانک‌ها ریال نمی‌دهند، تولیدکنندگان درحال ورشکستگی هستند  (۷۹ نظر)
جمعیت ایران ۳۱ میلیون نفر می‌شود/ رازهای برملای یک شکست بزرگ  (۷۷ نظر)
ریز پاداش‌های اعضای تیم ملی و کارمندان فدراسیون/ آقای تاج شفاف‌سازی کنید!  (۶۶ نظر)
هدف عراقچی از این مصاحبه عجیب چه بود؟!   (۶۵ نظر)
ایران باید از طریق میانجی‌ها به مسیر دیپلماسی بازگردد/آمریکا به دنبال تصرف جزایر ایران نیست/ آمریکا با بمباران جنوب کشور به دنبال سلب کنترل تنگه هرمز از ایران است  (۶۲ نظر)
شبهه‌افکنی به نام مطالبه‌گری/ نسخه‌ای برای دوقطبی‌سازی در روزهای نیاز به وحدت  (۵۵ نظر)
پناهیان: اگر بی‌برقی و بی آبی را تحمل کنیم...  (۵۴ نظر)
tabnak.ir/005oPj
tabnak.ir/005oPj