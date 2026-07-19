عکس: جشنواره گل در بازی رده‌بندی؛ انگلیس با هت‌تریک «ساکا» فرانسه را شکست داد

در دیداری تماشایی و پرگل در چارچوب مسابقات رده‌بندی جام جهانی، تیم ملی انگلستان موفق شد با نتیجه ۶ بر ۴ از سد فرانسه عبور کند. در این مسابقه، «بوکایو ساکا» با ثبت هت‌تریک، ستاره بی‌چون‌وچرای میدان بود. از سوی دیگر، «کیلیان امباپه» با به ثمر رساندن دو گل، شمار گل‌های خود در ادوار جام جهانی را به عدد ۲۲ رساند تا ضمن عبور از رکورد لیونل مسی، صدرنشین رقابت برای کسب کفش طلای این دوره از مسابقات شود. فینال این رقابت‌ها روز یکشنبه میان تیم‌های آرژانتین و اسپانیا برگزار خواهد شد.