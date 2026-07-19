سنتکام از پایان هشتمین شب حملات به ایران خبر داد
سازمان تروریستی سنتکام اعلام کرد نیروهای این کشور هشتمین موج متوالی حملات علیه اهدافی در ایران را به پایان رساندهاند.
کد خبر: ۱۳۸۵۴۲۹| |
2204 بازدید
به گزارش تابناک؛ سازمان تروریستی سنتکام اعلام کرد نیروهای این کشور هشتمین موج متوالی حملات علیه اهدافی در ایران را به پایان رساندهاند.
گزارش خطا
حریق گسترده ۲ نفتکش با عبور از مسیر مین گذاری شده جنوب هرمز/ حمله دشمن آمریکایی به نقاطی از کشور/ بروزرساانی می شود
پیام مهم سپاه به مردم اردن/انهدام رادار پاتریوت و کنترل هوایی ناوگان پنجم دریایی ارتش آمریکا/ بروزرسانی می شود
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱