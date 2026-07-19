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سنتکام از پایان هشتمین شب حملات به ایران خبر داد

سازمان تروریستی سنتکام اعلام کرد نیروهای این کشور هشتمین موج متوالی حملات علیه اهدافی در ایران را به پایان رسانده‌اند.
کد خبر: ۱۳۸۵۴۲۹
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2204 بازدید
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سنتکام از پایان هشتمین شب حملات به ایران خبر داد

به گزارش تابناک؛ سازمان تروریستی سنتکام اعلام کرد نیروهای این کشور هشتمین موج متوالی حملات علیه اهدافی در ایران را به پایان رسانده‌اند. 

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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۵۷ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۸
0
2
پاسخ
ما باید همچنان بزنیمش ما مسخره این یانکی ها نیستیم نذاریم با ما بازی کنن
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