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هشدار فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیا به آمریکا

سرلشکر خلبان علی عبداللهی در پیامی ضمن هشدار به دشمن حیله گر آمریکایی یادآور شد که نیروهای مسلح به هرگونه وحشی‌گری پاسخی ویرانگر می‌دهند.
کد خبر: ۱۳۸۵۴۲۷
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به گزارش تابناک؛ متن پیام سرلشکر خلبان علی عبداللهی فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیا(ص) که بامداد یکشنبه ۲۸ تیر ۱۴۰۵ انتشار یافته، بدین شرح است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

در امتداد راه پرفروغ قائد شهید امت و شهدای والامقام ایران اسلامی و جبهه مقاومت، بار دیگر با رهبر حکیم و فرزانه انقلاب اسلامی و فرمانده معظم کل قوا حضرت آیت الله سید مجتبی خامنه ای مدظله العالی عهد می بندیم که پیام صریح و نورانی معظم له در صیانت از آرمان های انقلاب، اتحاد مقدس و انسجام ملی را در نیروهای مسلح نصب العین قرار دهیم و در تقویت هرچه بیشتر همدلی و وحدت و یکپارچگی بین نیروهای مسلح، مردم و مسئولان دلسوز در قوای سه گانه برای تضمین منافع ملت ایران و دفاع از حقوق مردم و امنیت ملی، همه توان و ظرفیت خود را به کار گیریم.

با تبعیت از فرامین و تدابیر زعیم عالیقدر و فرمانده عزیزتر از جانمان به شیطان بزرگ و دشمن جنایتکار، عهدشکن و حیله گر آمریکایی نیز یادآور می شویم هرگونه طمع ورزی، زورگویی، تمامیت خواهی و وحشی گری با پاسخ قاطع و ویرانگر رزمندگان مومن، شجاع و مقتدر در نیروهای مسلح مواجه می گردد و هزینه هایی سنگین تر از جنگ تحمیلی دوم و سوم را بر آنان تحمیل خواهیم نمود.

اقتدار دفاعی کشور عزیزمان از یک سو پشتوانه محکمی برای آرامش و امنیت ملت غیرتمند و شجاع از جنوب تا شمال و از شرق تا غرب سرزمین سرافراز و پهناور ایران و از سوی دیگر بستری برای خدمتگزاری و فعالیت مسئولان خدوم کشور برای رفاه و سعادت مردم شرافتمند است.

اردوگاه دشمن به دنبال شکست های پی در پی در جنگ نظامی به ایجاد شکاف و تفرقه بین مردم و مسئولان دل خوش کرده است چرا که هزیمت شیطان بزرگ، آمریکای جنایتکار در گرو انسجام درونی می باشد و مقابله جدی با این دسیسه شیطانی برای ناامید کردن دشمن بر همگان امری ضروری و لازم است.

به یاری خداوند متعال عنایت حضرت ولی عصرعجل الله تعالی فرجه الشریف و با هدایت رهبر عزیزمان از انسجام برخاسته از رستاخیز بی سابقه و تاریخ ساز و نصاب ملت مبعوث شده در بدرقه امام شهید امت و آزادگان جهان با همه توان و ظرفیت صیانت خواهیم نمود.

سرلشکر خلبان علی عبداللهی

فرمانده قرارگاه مرکزی حضرت خاتم‌الانبیا
 

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قرارگاه خاتم فرمانده قرارگاه خاتم حمله آمریکا به ایران تجاوز آمریکا به ایران
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار:
در انتظار بررسی: ۲
انتشار یافته: ۲
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۲۳ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۸
9
1
پاسخ
دست مریزاد سردار
احسنت
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۴۵ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۸
6
1
پاسخ
خدا قوت ما هم هستیم
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