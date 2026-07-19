زلزله شدید خوزستان را لرزاند
زمینلرزه در اهواز، اندیمشک و شوش احساس شد.
کد خبر: ۱۳۸۵۴۲۶| |
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مرکز لرزه نگاری دانشگاه تهران اعلام کرد که در ساعت 5.55 بامداد امروز، زلزله پنج ریشتری سالند را در عمق ۱۲ کیلومتری در خوزستان لرزاند.
به گزارش تابناک به نقل از عصر ایران، سایت مرکز لرزهنگاری دانشگاه تهران امروز یک شنبه 28 تیر ماه اعلام کرد، زمین لرزهای به قدرت ۵ ریشتر در سالند خوزستان در ساعت ۵:۵۵ رخ داده است.
این زلزله در عمق ۱۲ کیلومتری زمین رخ داده است.
زمینلرزه در اهواز، اندیمشک و شوش احساس شد.
هنوز گزارشی از خسارت احتمالی زلزله اعلام نشده است.
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