فرماندهی مرکزی ارتش تروریستی آمریکا (سنتکام) اعلام کرد در پی حملات موشک‌های بالستیک و پهپادهای ایران به اردن در روز ۱۷ ژوئیه، دو نظامی آمریکایی کشته و یک نظامی دیگر مفقود شده است. همچنین چهار نظامی آمریکایی دیگر برای دریافت خدمات درمانی به مراکز درمانی منتقل شدند و پس از درمان از بیمارستان مرخص شده‌اند. در عین حال نیویورک‌تایمز گزارش داد: «ایران طی ۵ روز گذشته ۴ حمله علیه نیروهای آمریکایی در اردن انجام داده است. در حمله نخست، ۵ نظامی آمریکایی زخمی شدند. در حمله دوم، چندین فروند بالگرد بلک‌هاوک آسیب دید. در حمله سوم، حدود ۲۰ نظامی آمریکایی مجروح شدند. در حمله چهارم، ۲ نظامی آمریکایی کشته، یک نفر مفقود و ۴ نفر دیگر زخمی شدند.» سه ویدیو از لحظات اصابت شهاب سنگ وار موشک‌های ایران به محل استقرار آمریکا را با این توضیح می‌بینید که یکی از این سه ویدیو از درون پایگاه توسط خود نظامیان آمریکا ثبت شده است.