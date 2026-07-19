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تعداد بازدید : 33744
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کد خبر:۱۳۸۵۴۲۳
کد خبر:۱۳۸۵۴۲۳
148180 بازدید
نظرات: ۴۳
نبض خبر

لحظات دیدنی کشتن سربازان آمریکا توسط موشک‌های ایران از سه زاویه

فرماندهی مرکزی ارتش تروریستی آمریکا (سنتکام) اعلام کرد در پی حملات موشک‌های بالستیک و پهپادهای ایران به اردن در روز ۱۷ ژوئیه، دو نظامی آمریکایی کشته و یک نظامی دیگر مفقود شده است. همچنین چهار نظامی آمریکایی دیگر برای دریافت خدمات درمانی به مراکز درمانی منتقل شدند و پس از درمان از بیمارستان مرخص شده‌اند. در عین حال نیویورک‌تایمز گزارش داد: «ایران طی ۵ روز گذشته ۴ حمله علیه نیروهای آمریکایی در اردن انجام داده است. در حمله نخست، ۵ نظامی آمریکایی زخمی شدند. در حمله دوم، چندین فروند بالگرد بلک‌هاوک آسیب دید. در حمله سوم، حدود ۲۰ نظامی آمریکایی مجروح شدند. در حمله چهارم، ۲ نظامی آمریکایی کشته، یک نفر مفقود و ۴ نفر دیگر زخمی شدند.» سه ویدیو از لحظات اصابت شهاب سنگ وار موشک‌های ایران به محل استقرار آمریکا را با این توضیح می‌بینید که یکی از این سه ویدیو از درون پایگاه توسط خود نظامیان آمریکا ثبت شده است.
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برچسب‌ها:
نبض خبر جنگ ایران و آمریکا حمله موشکی ایران به پایگاه آمریکا ویدیو پایگاه آمریکا در اردن
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱۵
در انتظار بررسی: ۹
انتشار یافته: ۴۳
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۳:۱۲ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۸
52
125
پاسخ
ده نفر بمیرن میگن دو نفر
جوننننننن
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۴:۰۳ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۸
65
121
پاسخ
بزنننن کهه لذذذذتتتتتتتت بردیممم
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۴:۴۳ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۸
55
134
پاسخ
بخورید نوش جونتون تروریست های حرامی
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۵:۵۶ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۸
40
124
پاسخ
چندتا سرباز دشمن به درک واصل شد ترامپ صدایش درآمده است . همین دیشب تعداد زیادی از مردم بیگناه به خاک و خون افتاده اند تصاویر دو دختر نشان می دهد دو فرشته زیبای کشور نیز به شهادت رسیده اند.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۶:۲۴ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۸
37
116
پاسخ
بار هم باید این کار رو تکرار کنیم.دست مریزاد به نیروهای مسلح.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۶:۳۰ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۸
25
84
پاسخ
لفاخ آمریکاییها خیلی بیشتر از این که اعلام می کنند بوده. باید انتقام تک تک مردم بیگناهی که توسط تروریستهای آمریکا و اسرائیل کشته شده اند بگیریم. بزن که خوب می زنی تو رستم تهمتنی
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۶:۴۹ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۸
33
113
پاسخ
جوری باید بزنیم که حداقل صدتا تلفات بدن قشنگ جر بخورن
ناشناس
|
United States of America
|
۰۶:۵۲ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۸
26
92
پاسخ
تا باد چنین باد
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۰۱ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۸
40
104
پاسخ
الله اکبر الله اکبر الحمدلله . بر هله هله کنندگان 9 اسفند تا ابد لعنت خدا و پاکان بشر باد
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۱۱ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۸
22
130
پاسخ
به تلافی خوابگاه سربازان و برای شادی روح شهدا صلوات .
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۰۳ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۸
درود بر شرفتان انشاالله نابودی ترامپ و نتانیاهو جنایت کار انشاالله تمام مسلمانان جهان بپا خیزند و ریشه ی ظلم عال یهود از روی جهان هستی کنده شود به یاری الله
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