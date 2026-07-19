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جام جهانی ۲۰۲۶ کانادا، مکزیک و ایالات متحده آمریکا؛

سومی انگلستان با ۶ تایی کردن فرانسه؛ پرگل‌ترین بازی جام با هت‌تریک، بریس، رکوردشکنی و یک خداحافظی + فیلم

دو تیم ملی فرانسه و انگلستان در چهارچوب دیدار رده‌بندی جام جهانی ۲۰۲۶ کانادا، مکزیک و ایالات متحده آمریکا با هم تقابل کردند و در یک بازی پرگل سه‌شیرها سوم شدند.
کد خبر: ۱۳۸۵۴۱۶
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زنده با دیدار رده‌بندی جام جهانی| فرانسه صفر - انگلستان یک؛ گل زودهنگام سه‌شیرها

دیدار رده‌بندی جام جهانی ۲۰۲۶ میان فرانسه و انگلستان که آخرین حضور دیدیه دشان روی نیمکت خروس‌ها بود، با پیروزی پرگل سه‌شیرها خاتمه یافت.

به گزارش سرویس ورزشی تابناک، دیدار دو تیم فرانسه و انگلستان در دیدار رده‌بندی جام جهانی ۲۰۲۶ کانادا، مکزیک و ایالات متحده آمریکا از ساعت ۰۰:۳۰ بامداد یکشنبه به وقت تهران (ساعت ۱۷ به وقت محلی) در ورزشگاه هارد راک شهر میامی به مصاف هم رفتند که این دیدار با نتیجه ۶ بر ۴ به سود انگلستان خاتمه یافت.

کیلیان امباپه (دقایق ۴۸ و ۶۶)، بردلی بارکولا (دقیقه ۵۴) و عثمان دمبله (دقیقه ۶+۹۰) برای فرانسه و دکلان رایس (دقیقه ۳)، ازری کنسا (دقیقه ۱۸)، باکایو ساکا (دقایق ۳۷، ۱+۴۵ و ۸۷ - پنالتی) و جود بلینگام (دقیقه ۸+۹۰) برای انگلستان گلزنی کردند.

ساکا در پایان این بازی به عنوان بهترین بازیکن زمین انتخاب شد.

این دیدار با رد و بدل شدن ۱۰ گل، پرگل‌ترین دیدار جام جهانی ۲۰۲۶ شد و همچنین بالاتر از دیدار رده‌بندی جام جهانی ۱۹۵۸ سوئد که فرانسه با نتیجه ۶ بر ۳ آلمان غربی را شکست داد، این دیدار پرگل‌ترین دیدار رده‌بندی تاریخ شد.

ترکیب تیم ملی فرانسه:

  • مایک مانیان، مالو گوستو (دقیقه ۱+۹۰ - ژول کونده)، ابراهیم کوناته (دقیقه ۴۶ - دوات اوپامکانو)، مکسانس لاکروا، تئو هرناندز (دقیقه ۴۶ - لوکاس دینیه)، وارن زئیر امری، آدرین رابیو، مایکل اولیسه، رایان شرکی (دقیقه ۴۶ - عثمان دمبله)، دزیره دوئه (دقيقه ۴۶ - بردلی بارکولا)، کیلیان امباپه.

ترکیب تیم ملی انگلستان:

  • دین هندرسون، جرل کوانساه (دقيقه ۸۳ - ریس جیمز)، ازری کنسا، مارک گِهی (دقیقه ۳+۹۰ - تروه چالوبا)، جد اسپنس، دکلان رایس، بوکایو ساکا، ابرچی ازه (دقیقه ۷۹ - جود بلینگام)، مورگان راجرز، مارکوس رشفورد (اولیه واتکینس - دقیقه ۴۶)، ایوان تونی (دقیقه ۷۹ - الیوت اندرسون).

دقیقه ۳: فرانسوی‌ها توپ را از دست دادند و در ادامه دکلان رایس صاحب توپ شد، خود را به پشت محوطه جریمه خروس‌ها رساند و با یک ضربه دقیق توپ را به گوشه دروازه مایک مانیان قرار داد.

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دقیقه ۷: باکایو ساکا از سمت راست خود را به محوطه جریمه فرانسه رساند، رشفورد را صاحب توپ کرد و ضربه مهاجم سه‌شیرها پس از برخورد با مدافعان به کرنر رفت.

دقیقه ۱۱: ساکا روی یک فرار از سمت راست خود را به دروازه فرانسه رساند و با یک بغل پا دروازه این تیم را باز کرد، اما لحظاتی بعد پرچم کمک داور به نشانه آفساید بالا رفت تا گل ساکا مردود شود.

دقیقه ۱۸: کرنر ارسالی روی دروازه فرانسه از سوی رایس با ضربه سر ازری کنسا همراه شد تا دروازه مانیان برای بار دوم باز شود.

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دقیقه ۲۲: کیلیان امباپه از پشت محوطه جریمه انگلستان اقدام به شوتزنی کرد و ضربه او با فاصله نسبتاً کمی از کنار دروازه به بیرون رفت.

دقیقه ۲۸: فرار امباپه پشت مدافعان انگلستان، با توپ‌گیری خوبی همراه شد و ضربه او پس از عبور از میان پاهای هندرسون در آستانه ورود به دروازه بود که مارک گِهی مانع از این اتفاق شد؛ هرچند پرچم کمک داور هم به نشانه آفساید بالا رفت.

دقیقه ۳۳: مارکوس رشفورد در میانه زمین فرانسه صاحب توپ شد و با عبور توپ از میان پاهای بازیکن پیش‌رو، شوتی سنگین را به سمت دروازه خروس‌ها شلیک کرد که مایک مانیان این توپ را دفع کرد.

دقیقه ۳۵: امباپه بار دیگر برای باز کردن دروازه هندرسون اقدام کرد، اما بازهم جانشین جردن پیکفورد درون دروازه، این اجازه را به ستاره فرانسوی‌ها نداد.

دقیقه ۳۷: انگلستان روی یک ضد حمله سریع به گل سوم رسید. شروع حرکت با پاس ساکا به رشفورد همراه بود، مهاجم سه‌شیرها با مانیان تک به تک شد، اما دروازه‌بان فرانسه در نخستین تقابل، رشفورد را ناکام گذاشت؛ توپ دوم هم با واکنش دروازه‌بان خروس‌ها وارد دروازه نشد، اما در ادامه ساکا خودش را به محوطه جریمه رساند تا رشفورد با یک پاس رو به بیرون به این بازیکن، زمینه‌ساز گل سوم تیمش شد.

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دقیقه ۱+۴۵: در حالی که انگلستانی‌ها پس از پیش افتادن با ۳ گل سعی در کنترل بازی داشتند، اما تعلل فرانسوی‌ها، عدم پرس مناسب و عدم تمایل آنها برای بازپس‌گیری توپ، انگیزه را به شاگردان توماس توخل داد تا بار دیگر برای گلزنی اقدام کنند. این بار ساکا یک فرار پشت مدافعان انجام داد و پس از دریافت توپ، چهارمین گل انگلستان را وارد دروازه شاگردان دیدیه دشان کرد.

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دقیقه ۴۸: فرانسه در نیمه دوم، سریع به گل رسید. مایکل اولیسه با یک پاس دقیق امباپه را صاحب توپ کرد تا این بازیکن توپ را دور از دستان هندرسون وارد دروازه انگلستان کند و نهمین گل خود را در جام جهانی ۲۰۲۶ به ثمر برساند و موقتاً از لیونل مسی عبور کند.

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دقیقه ۵۳: ابرچی ازه پشت محوطه جریمه خودی توپ را دریافت کرد و پس از عبور از چند بازیکن فرانسه، به میانه میدان رسید؛ او پس از اینکه مایک مانیان را بیرون دروازه دید، ضربه‌اش را به سمت دروازه او شلیک کرد، اما شوت او دقت لازم را نداشت.

دقیقه ۵۴: امباپه در میانه میدان توپی را در اختیار گرفت و در سمت چپ، بردلی بارکولا را صاحب توپ کرد تا این بازیکن با یک فرار تند و تیز، به دروازه انگلستان برسد و دروازه هندرسون را باز کند.

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دقیقه ۵۶: این بار عثمان دمبله توسط امباپه در موقعیت گلزنی قرار گرفت و در مصاف تک به تک با هندرسون، موفق نشد دروازه انگلستان را باز کند.

دقیقه ۶۶: شاگردان دیدیه دشان که نیمه دوم متحول شدند و تعویض‌های او هم در این تحول بی تأثیر نبود، به گل سوم رسیدند. بازهم همکاری مایکل اولیسه و کیلیان امباپه فرانسه را به گل رساند تا اولیسه با ۷ پاس گل رکورد پله با ۶ پاس گل را بشکند و امباپه نیز به دهمین گل خود در جام جهانی ۲۰۲۶ برسد تا دو گل بیشتر از لیونل مسی بزند و کارش را برای آقای گلی، آسان‌تر کند.

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دقیقه ۷۴: اولیسه که بهترین گلساز فرانسوی‌ها در جام جهانی ۲۰۲۶ بوده، این بار در موقعیت خوبی بود تا اولین گلش را در این جام به ثمر برساند، اما ضربه او با اختلاف کمی راهی اوت شد.

دقیقه ۸۰: جود بلینگام لحظاتی پس از ورودش به زمین در محوطه جریمه فرانسه صاحب توپ شد و می‌توانست تیمش را به گل پنجم برساند، اما فرانسوی‌ها برای پنجمین بار تسلیم نشدند.

دقیقه ۸۱: بار دیگر اولیسه در موقعیت خوبی برای گلزنی قرار گرفت و این بار هم در کمال تعحب، ضربه او با اختلاف کمی به بیرون رفت.

دقیقه ۸۵: جد اسپنس وارد محوطه جریمه فرانسه شد و توسط مالو گوستو متوقف شد تا سوت داور مسابقه به نشانه پنالتی به صدا در بیاید.

دقیقه ۸۷: ساکا پشت ضربه پنالتی قرار گرفت و برخلاف جهت مایک مانیان توپ را وارد دروازه کرد تا ضمن به ثمر رساندن گل پنجم تیمش، در این بازی نیز هت‌تریک کند.

دقیقه ۶+۹۰: در حالی که دو تیم آماده می‌شدند تا داور سوت پایان بازی را به صدا در بیاورد، اوپامکانو با یک توپ‌گیری در میانه میدان، عثمان دمبله را صاحب توپ کرد تا او گل چهارم فرانسه را به ثمر برساند‌.

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دقیقه ۸+۹۰: تقابل فرانسه و انگلستان انگار قرار نبود پایان داشته باشد تا رکورد پرگل‌ترین بازی رده‌بندی تاریخ جام جهانی را بشکند؛ این بار نوبت جود بلینگام بود که پس از اهدای پنالتی به ساکا برای هت‌تریک کردن هم تیمی‌اش، پاسخ از خودگذشتگی خود را با یک گل بگیرد تا تعداد گل‌های بازی دو رقمی شود.

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به گزارش تابناک، انگلستان پس از دو بار ناکامی در دیدارهای رده‌بندی جام جهانی [شکست ۲ بر یک مقابل ایتالیا در جام جهانی ۱۹۹۰ ایتالیا و شکست ۲ بر صفر مقابل بلژیک در جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه]، در سومین دیدار رده‌بندی تاریخش، برای نخستین بار به مقام سومی جام جهانی رسید.

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انگلستان فرانسه تیم ملی انگلستان تیم ملی فرانسه جام جهانی جام جهانی ۲۰۲۶ جام جهانی ۲۰۲۶ کانادا مکزیک آمریکا جام جهانی آمریکا تابناک ورزشی
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۳
در انتظار بررسی: ۲
انتشار یافته: ۱۶
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۱:۴۰ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۸
34
7
پاسخ
تبانی کردند
پاسخ ها
رهگذر
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۲:۵۰ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۸
مگه با تبانی میشه گل زد! اصلا چرا باید تبانی کنن که انگلیس ببره و فرانسه ببازه! فرانسه نیمه اول افتضاخ بود یا انگلیس خوب؟ نمیدانم.
ناشناس
| Netherlands (Kingdom of the) |
۰۸:۲۳ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۸
مگه ایرانه
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۲۶ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۸
بازی نمایشی بود
ناشناس
| United States of America |
۱۵:۲۳ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۸
میخواستند اقای گل شوند.
رهگذر
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۲:۴۷ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۸
34
10
پاسخ
انگلیس کثیف میخواستم ببازه ولی آرزو با واقعیت متفاوته.
پاسخ ها
محمد هادی طهمورثی
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۶:۳۷ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۸
تیتر خبر را یک طرفدار انگلیس نوشته است چون از ۴ گلی که انگلیس خورده چیزی نگفته است
یک مهندس
|
United States of America
|
۰۳:۱۳ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۸
3
6
پاسخ
در جام جهانی قبل در قطر هم این انگلیس ۶ تا بایران گل زده بود و الان یه جورایی تجدید خاطره هم برای خودشون و هم برای ایرانیان کرد..!!
پاسخ ها
امیر مهدی
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۴۷ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۸
الان قلعه نوعی میاد میگه فرانسه هم از،انگلیس ۶ تا خورد و ۴ تا زد اما ما ۲ تا زدیم یعنی،قدرت ما نصف قدرت فرانسه است و ...
تامی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۳:۱۹ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۸
4
5
پاسخ
انگلیس همیشه سیاست کثیف پیش میگیره. این چند مدت مدام جار زد رتبه سوم براش ارزش نداره و خودشو بی انگیزه نشون داد و فرانسه ساده هم باورش شد، بخصوص که اغلبشون هم سیاهپوستهای آفریقایی بودن. نیمه دوم فرانسه متوجه اوضاع شد ولی دیگه دیر شده بود. بهترین تیمها فقط آمریکای جنوبی هستند و توی اروپا هم آلمان و بعد ایتالیا. مابقیشون در صورت ضعف این تیمها میتونن خودی نشون بدن.
علی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۳:۲۰ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۸
5
4
پاسخ
یه قرن سکوت برای کسایی که بازیو مثل خودم ندیدن 😢 لامصب بازی نگو بمب آدرنالین بگو صد سال یبار همچین بازی تکرار میشه اونم تو این سطح 🥲
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۱۲ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۸
3
5
پاسخ
لعنت به هر دو استعمارگر پیر و فرسوده که خدا رو شکر در حال نابودی و زوال هستند به اذن الله
سلیمان
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۴۲ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۸
4
11
پاسخ
فرانسه كه نفرات تيمش همه افريقايي هستن ؟!!!!! كدوم فرانسه ؟!!!!!!!!!!!!!!
شهریار
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۰۹ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۸
2
2
پاسخ
ای کاش هر دو تیم در مرام و اخلاق و پهلوانی بودن هم تلاش میکردن....
Mhd
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۴۰ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۸
1
3
پاسخ
زمان بازی برای ما که اصلاً مناسب نبود.ما که به زور چشم ها مون باز نگاه می‌داشتیم.انگلیس باید همون اول حذف میشد.😊حق ایتالیا بود که باید می‌آمد بالا.🙁
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۱۰ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۸
2
3
پاسخ
همه چی بیان شد غیر زیبایی بازی و هیجانش...
واقعا عالی بود
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