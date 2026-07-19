کمی خنک شویم
عکس: آبشار خروشان در طبیعت زیبای فریدون شهر اصفهان
آبشار پشندگان، یکی از زیباترین جاذبههای طبیعی شهرستان فریدونشهر؛ جایی که صدای آب، هوای خنک و طبیعت بکر، تصویری متفاوت از اصفهان را به شما نشان میدهد.
کد خبر: ۱۳۸۵۴۱۵| |
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به گزارش تابناک، آبشار پشندگان، یکی از زیباترین جاذبههای طبیعی شهرستان فریدونشهر؛ جایی که صدای آب، هوای خنک و طبیعت بکر، تصویری متفاوت از اصفهان را به شما نشان میدهد.
تصویری از طبیعت بکر و زیبای این منطقه را مشاهده میکنید.
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