قدردانی پزشکیان از حمایت رهبر انقلاب

پیام حکیمانه و وحدت آفرین رهبر عالی‌قدر انقلاب اسلامی و حمایت ایشان از سران سه قوه و مسئولان کشور مهم‌ترین پشتوانه و سرمایه در جهت صیانت از منافع ملی و سربلندی ایران اسلامی است.

به گزارش تابناک، مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: پیام حکیمانه و وحدت آفرین رهبر عالی‌قدر انقلاب اسلامی و حمایت ایشان از سران سه قوه و مسئولان کشور مهم‌ترین پشتوانه و سرمایه در جهت صیانت از منافع ملی و سربلندی ایران اسلامی است.

پزشکیان تأکید کرد: پایبندی به لوازم اتحاد مقدس و پرهیز از اختلاف و تفرقه رمز پیروزی در این بزنگاه تاریخی است.