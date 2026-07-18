قدردانی پزشکیان از حمایت رهبر انقلاب
پیام حکیمانه و وحدت آفرین رهبر عالیقدر انقلاب اسلامی و حمایت ایشان از سران سه قوه و مسئولان کشور مهمترین پشتوانه و سرمایه در جهت صیانت از منافع ملی و سربلندی ایران اسلامی است.
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به گزارش تابناک، مسعود پزشکیان، رئیسجمهور در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: پیام حکیمانه و وحدت آفرین رهبر عالیقدر انقلاب اسلامی و حمایت ایشان از سران سه قوه و مسئولان کشور مهمترین پشتوانه و سرمایه در جهت صیانت از منافع ملی و سربلندی ایران اسلامی است.
پزشکیان تأکید کرد: پایبندی به لوازم اتحاد مقدس و پرهیز از اختلاف و تفرقه رمز پیروزی در این بزنگاه تاریخی است.
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