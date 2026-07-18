واکنش وزیر ارتباطات به اخبار قطع اینترنت

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: بارها تأکید کرده‌ام که اینترنت یک حق همگانی است و اهتمام دولت همواره معطوف به تلاش برای اتصال مستمر آن بوده و هست.

به گزارش تابناک، سید ستار هاشمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات شامگاه شنبه با انتشار پستی در یکی از شبکه‌های اجتماعی نوشت: متاسفانه در روزهایی که همکاران من در خانواده بزرگ وزارت ارتباطات وفناوری اطلاعات تمام توان خود را برای ارائه خدمت شایسته به مردم شریف و حفظ پایداری شبکه ارتباطات بکار گرفته‌اند و در این راه یک شهید سرافراز هم تقدیم کشور کرده‌اند، عده‌ای همچنان در پی اهداف شوم خود به خبرسازی کذب و بازارسازی می‌پردازند.

وی تاکید کرد: لازم می‌دانم تاکید کنم اخباری که اخیراً در مورد قطع اینترنت پس از جام جهانی با دستور قضایی منتشر شده، هیچ سندیتی ندارد.