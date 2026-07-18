واکنش وزیر ارتباطات به اخبار قطع اینترنت
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: بارها تأکید کردهام که اینترنت یک حق همگانی است و اهتمام دولت همواره معطوف به تلاش برای اتصال مستمر آن بوده و هست.
کد خبر: ۱۳۸۵۴۰۹| |
1273 بازدید
به گزارش تابناک، سید ستار هاشمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات شامگاه شنبه با انتشار پستی در یکی از شبکههای اجتماعی نوشت: متاسفانه در روزهایی که همکاران من در خانواده بزرگ وزارت ارتباطات وفناوری اطلاعات تمام توان خود را برای ارائه خدمت شایسته به مردم شریف و حفظ پایداری شبکه ارتباطات بکار گرفتهاند و در این راه یک شهید سرافراز هم تقدیم کشور کردهاند، عدهای همچنان در پی اهداف شوم خود به خبرسازی کذب و بازارسازی میپردازند.
وی تاکید کرد: لازم میدانم تاکید کنم اخباری که اخیراً در مورد قطع اینترنت پس از جام جهانی با دستور قضایی منتشر شده، هیچ سندیتی ندارد.
گزارش خطا
نظرسنجی
آیا از ابزارهای هوش مصنوعی استفاده می کنید؟