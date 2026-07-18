واکنش به خبر دستور تخلیه جزیره خارگ
به گزارش تابناک، محمد مظفری فرماندار بوشهر شنبهشب در گفتوگو با خبرنگاران اظهار کرد: برغم شایعات مطرح شده در فضای مجازی مبنی بر دستور تخلیه خارگ از توابع این شهرستان هم اینک روال عادی زندگی در این جزیره بر قرار است.
وی افزود: تاکنون نه درخواست و نه دستوری برای تخلیه ساکنان جزیره خارگ صادر نشده است و مردم بومی در کنار کارکنان صنعت نفت به زندگی روز مره خود مشغول هستند.
مظفری یادآورشد: در حال حاضر ترددهای دریایی بین جزیره خارگ با سرزمین های اصلی در حوزه آبهای سرزمینی در خلیج فارس بطور معمول در ۲۴ ساعته انجام می شود.
فرماندار بوشهر تصریح کرد: در همین راستا خدمات رسانی دستگاههای دولتی در حال انجام است و هیچ خللی در تأمین مایحتاج عمومی و خدمت رسانی ایجاد نشده است.
مظفری ادامه داد: مردم به شایعات توجه نکنند و اخبار را از رسانههای رسمی دریافت کنند.