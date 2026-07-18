واکنش به خبر دستور تخلیه جزیره خارگ

فرماندار بوشهر در واکنش به جریان‌سازی‌های اخیر در فضای مجازی پیرامون ادعای دستور تخلیه جزیره خارگ، ضمن تکذیب قاطع این شایعات، تأکید کرد: فعالیت‌ها و روال عادی زندگی در این جزیره راهبردی با صلابت در جریان است.