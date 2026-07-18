موشه یعلون: اهدافمان در جنگ علیه ایران محقق نشد

وزیر جنگ سابق رژیم صهیونیستی اذعان کرد: ما حمله به ایران را برای تحقق سه هدف آغاز کردیم اما هیچکدام محقق نشد.

به گزارش تابناک به نقل از خبرگزاری شهاب، موشه یعلون، وزیر جنگ پیشین رژیم صهیونیستی، اذعان کرد عملیات نظامی علیه ایران نتوانسته است هیچ‌ یک از اهداف تعیین‌ شده را محقق کند و اکنون آمریکا نیز تل‌آویو را مسئول این ناکامی می‌داند.

یعلون اذعان کرد: فکر می‌کنم خودمان را به دردسر انداختیم. و بدترین قسمت این است که ایالات متحده ما را سرزنش می‌کند. ما عملیات را با سه هدف آغاز کردیم؛ سرنگونی نظام ایران، نابودی برنامه هسته‌ای و آسیب‌ زدن به پروژه موشکی، اما هیچ‌ یک از این اهداف محقق نشد.