۲۸/تير/۱۴۰۵
Sunday 19 July 2026
۰۳:۰۲
نیمروز
اکوشات
فناورتک
آرشیو
نظرسنجی
پیوندها
En
/
فا
En
العربیة
صفحه نخست
بین الملل
اقتصادی
ورزشی
سیاسی
اجتماعی
فرهنگی
انرژی
فیلم
عکس
بازار و آگهی
جام جهانی
استانها
العربیة
/
English
صفحه نخست
بین الملل
اقتصادی
ورزشی
سیاسی
اجتماعی
فرهنگی
انرژی
فیلم
عکس
بازار و آگهی
جام جهانی
استانها
آذربایجان شرقی
آذربایجان غربی
اردبیل
اصفهان
البرز
ایلام
بوشهر
تهران
چهارمحال و بختیاری
خراسان جنوبی
خراسان رضوی
خراسان شمالی
خوزستان
زنجان
سمنان
سیستان وبلوچستان
فارس
قزوین
قم
کردستان
کرمان
کرمانشاه
کهکیلویه و بویراحمد
کیش
گلستان
گیلان
لرستان
مازندران
مرکزی
هرمزگان
همدان
یزد
درباره ما
تماس با ما
خبرنامه
پیوندها
جستجو
آرشیو
نیمروز
اکوشات
فناورتک
آب و هوا
اوقات شرعی
RSS
ویدئو
پربازدیدها
آخرین اخبار
بالای صفحه
اقتصادی
»
داخلی
بازدید
567
567
بازدید
پ
اینفوتابناک | همه چیز درباره اقتصاد مقاومتی
در اینفوگرافیک زیر، تابناک به برررسی اقتصاد مقاومتی و اهداف آن پرداخه است.
کد خبر:
۱۳۸۵۳۸۸
تاریخ انتشار:
۲۷ تير ۱۴۰۵ - ۲۱:۰۰
18 July 2026
کد خبر:
۱۳۸۵۳۸۸
|
۲۷ تير ۱۴۰۵ - ۲۱:۰۰
18 July 2026
|
567
بازدید
567
بازدید
اشتراک گذاری
برچسب ها
اقتصاد مقاومتی
الگوی پیشرفت
توان ملی
اینفوگرافیک
اینفوتابناک
نقض تفاهمنامه بار دیگر بیارزشی و نامعتبربودن امضای رئیسجمهور آمریکا را ثابت کرد/ تاکید رهبرانقلاب بر اعتماد به مسئولان/ تشکر رهبرانقلاب از حماسهآفرینی ملت ایران
شورولت بلیزر؛ آیکون چهار چرخ روی جادههای ایران و آمریکا!
حریق گسترده ۲ نفتکش با عبور از مسیر مین گذاری شده جنوب هرمز/ حمله دشمن آمریکایی به نقاطی از کشور/ بروزرساانی می شود
گزارش خطا
مطالب مرتبط
عکس: مشاغل خانگی؛ سنگر اقتصاد مقاومتی
تصمیم مهم برای کنترل تب قیمت نفت در تولید ملی/ گره نقدینگی صنایع باز میشود؟
دولت فراموش کرده برق کالای رقابتی است نه خدمت عمومی
تصمیمی که بوی گرانی میداد متوقف شد/ جهش قیمت این محصولات فعلاً منتفی است
آقای پزشکیان، چرا اینقدر میگویید ما گرسنهایم؟
«هذا رجل المذاکره» ،روی پیشانی روحانی
برچسب منتخب
# جام جهانی ۲۰۲۶
# آیت الله سید مجتبی خامنه ای
# جنگ منطقه ای
# جنگ ایران و اسرائیل
# جنگ ایران و آمریکا
# شهادت رهبر انقلاب
# مذاکرات ایران و آمریکا
# جنگ رمضان
آخرین اخبار
حمله نظامی دشمن آمریکایی به حوالی سیریک/صدای انفجارهای متوالی در کنسولگری آمریکا در اربیل/بروزرسانی می شود
دستگاه قضایی ریخت و پاش در گل گهر را تایید کرد!
سومی انگلستان با ۶ تایی کردن فرانسه؛ پرگلترین بازی جام با هتتریک، بریس، رکوردشکنی و یک خداحافظی + فیلم
عکس: آبشار خروشان در طبیعت زیبای فریدون شهر اصفهان
آثار وحشتناک تخریب کابلهای زیردریایی اعراب در خلیج فارس/ «تنگه هرمز» فقط گلوگاه انرژی نیست
شجاعت رهبر شهید و وحشت ترامپ از انتقام
قدردانی پزشکیان از حمایت رهبر انقلاب
گزارش وال استریت از موشکهای فوقسریع و مانورپذیر ایران
حمله به سیریک و جاسک را تکذیب کرد
تصاویر تازه از شلیک موشک بالستیک از کویت به ایران
واکنش وزیر ارتباطات به اخبار قطع اینترنت
شمار کشتهها و مجروحان آمریکایی در تجاوز اخیر به ایران
پیام قدردانی رهبر معظم انقلاب از ملت عراق
کاهش ساعت کاری برخی شهرهای ایلام
واکنش به خبر دستور تخلیه جزیره خارگ
وب گردی
پرشین هتل
خرید آنلاین با کالابرگ
پربازدید ها
پربحث ترین عناوین
خلاصه بازی انگلیس 1 - آرژانتین 2
پیام تصویری یک رزمنده از جزیره هرمز به زیر کولرنشینان
ترامپ به دنبال شروع جنگ تمام عیار جدیدی با ایران است/ برآورد آمریکا این است که رهبران جدید ایران جسورتر هستند
آتشسوزی در حرم رضوی خسارتی نداشت
تصاویر کشتی مسافربری که ارتش آمریکا منهدم کرد
دور جدید حملات دشمن آمریکایی به پلها و زیر ساختهای ایران/ بزرگترین حمله موشکی- پهپادی ایران به بحرین
ابراز پشیمانی ترامپ از رد پیشنهاد توافق هستهای ایران
اگر کارهای بودم روی زدن سران امارات فکر میکردم / با ترور ترامپ هیچ اتفاقی برای ایران نمیافتد
تصاویر حمله کماندوهای آمریکا به نفتکش منتسب به ایران
روایت حسن روحانی از جلسهای که قرار بود کل سران نظام ترور شوند
ویدیوی غم انگیز از سرباز شهید در ایرانشهر
تصاویر لحظات اصابت موشک ایران به پایگاه آمریکا در بحرین
استعفای رئیس بنیاد شهید؛ مدیریتی که یک ساله هم نشد/ یک زن در میان گزینه های جایگزین + توضیحات بنیاد شهید
حرکت یک نماینده مجلس برای جمع آوری طلای مردم
اولتیماتوم ایران برای بمباران زیرساختها را ببینید
حمله دروازهبان تیم ملی به علی دایی!
(۱۱۳ نظر)
پیام تصویری یک رزمنده از جزیره هرمز به زیر کولرنشینان
(۹۰ نظر)
دور جدید حملات دشمن آمریکایی به پلها و زیر ساختهای ایران/ بزرگترین حمله موشکی- پهپادی ایران به بحرین
(۹۰ نظر)
این موشکهای ایران آماده اصابت به خاک آمریکا هستند
(۸۶ نظر)
سفیر انگلیس اخراج شود / اقدام علیه سپاه گستاخانه و بیمنطق است
(۸۵ نظر)
ترامپ به دنبال شروع جنگ تمام عیار جدیدی با ایران است/ برآورد آمریکا این است که رهبران جدید ایران جسورتر هستند
(۸۴ نظر)
کالابرگها به جای خرید مرغ و گوشت، صرف خرید سیگار میشوند / بانکها ریال نمیدهند، تولیدکنندگان درحال ورشکستگی هستند
(۷۸ نظر)
روایت نگرانکننده مخاطبان تابناک از یک ماه اختلال بانکی/ از خسارت مالی تا دردسرهای حقوقی برای مردم
(۷۷ نظر)
انتقاد مردم از گرانی بستههای اینترنت در مقابل انکار شرکت مخابرات!
(۷۲ نظر)
جمعیت ایران ۳۱ میلیون نفر میشود/ رازهای برملای یک شکست بزرگ
(۶۶ نظر)
مرگ؛ پایانی بر توهمات سناتور جنگ طلب؛ «گراهام» چگونه با آموزش نتانیاهو، ترامپ را به جنگ با ایران کشاند؟
(۶۰ نظر)
تصمیم بانک مرکزی برای زائران اربعین گران تمام شد/ چرا بانکها دینار عراق را گرانتر از بازار فروختند؟
(۵۸ نظر)
چمران: اگر میدانستید دو روز پیش چه تعداد تاسیسات برقی را زدند...
(۵۶ نظر)
اظهارات جالب توجه محمد خاتمی درباره توافق و صلح
(۵۴ نظر)
پاسخ ایران به آمریکا سنگین است / چرا تفاهمنامه لغو نمیشود؟
(۵۳ نظر)
tabnak.ir/005oOy
tabnak.ir/005oOy
کپی شد