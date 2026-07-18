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انفجار و آتش‌سوزی تانکر گاز در زاهدان/ماجرا چیست؟

فرماندار زاهدان از وقوع حریق تانکر حامل گاز در غرب این شهر خبر داد و گفت: این حادثه تاکنون تلفات جانی در پی نداشته است.
کد خبر: ۱۳۸۵۳۸۴
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انفجار و آتش‌سوزی تانکر گاز در زاهدان/ماجرا چیست؟

به گزارش تابناک، جمشید رخشانی‌نسب شامگاه شنبه ۲۷ تیر در گفت‌وگو با ایسنا با رد اصابت موشک دشمن به زاهدان، اظهار کرد: این آتش‌سوزی در انتهای منطقه مصالح‌فروشی‌های غرب شهر رخ داد و بلافاصله تیم‌های امدادی برای مهار آن اعزام شدند.

وی با اشاره بر اینکه عملیات اطفای حریق همچنان در جریان است، افزود: خوشبختانه بررسی‌های اولیه نشان می‌دهد که این حادثه هیچ‌گونه آسیب جانی به همراه نداشته است.

فرماندار زاهدان درباره علت وقوع این حریق گفت: دلیل دقیق بروز حادثه از سوی کارشناسان سازمان آتش‌نشانی در دست بررسی است که پس از تکمیل تحقیقات، اطلاع‌رسانی خواهد شد.

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