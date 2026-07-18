تکذیب ادعای قطع اینترنت پس از جام جهانی

علیرضا عبداللهی‌نژاد، رئیس مرکز روابط‌عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، انتشار مطالبی در شبکه‌های اجتماعی مبنی بر "اظهارنظر وزیر ارتباطات درباره قطع اینترنت پس از جام جهانی به دستور قوه قضائیه" را تکذیب کرد.

به گزارش تابناک به نقل از اعتماد آنلاین؛ علیرضا عبداللهی‌نژاد، رئیس مرکز روابط‌عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، انتشار مطالبی در شبکه‌های اجتماعی مبنی بر "اظهارنظر وزیر ارتباطات درباره قطع اینترنت پس از جام جهانی به دستور قوه قضائیه" را تکذیب کرد و گفت: این ادعا کاملاً بی‌اساس است و وزیر ارتباطات اساساً هیچ مصاحبه‌ای با هیچ رسانه‌ای درباره قطعی احتمالی اینترنت نداشته است.



وی تأکید کرد: مطالب منتشرشده در این زمینه، نقل قول جعلی، مصداق فیک نیوز و فاقد اعتبار است.

وی از کاربران و فعالان رسانه‌ای درخواست کرد؛ اخبار و مواضع رسمی وزارت ارتباطات را صرفاً از مجاری اطلاع‌رسانی معتبر این وزارتخانه یا رسانه های رسمی پیگیری کنند.