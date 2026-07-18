تکذیب ادعای قطع اینترنت پس از جام جهانی
علیرضا عبداللهینژاد، رئیس مرکز روابطعمومی و اطلاعرسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، انتشار مطالبی در شبکههای اجتماعی مبنی بر "اظهارنظر وزیر ارتباطات درباره قطع اینترنت پس از جام جهانی به دستور قوه قضائیه" را تکذیب کرد.
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به گزارش تابناک به نقل از اعتماد آنلاین؛ علیرضا عبداللهینژاد، رئیس مرکز روابطعمومی و اطلاعرسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، انتشار مطالبی در شبکههای اجتماعی مبنی بر "اظهارنظر وزیر ارتباطات درباره قطع اینترنت پس از جام جهانی به دستور قوه قضائیه" را تکذیب کرد و گفت: این ادعا کاملاً بیاساس است و وزیر ارتباطات اساساً هیچ مصاحبهای با هیچ رسانهای درباره قطعی احتمالی اینترنت نداشته است.
وی تأکید کرد: مطالب منتشرشده در این زمینه، نقل قول جعلی، مصداق فیک نیوز و فاقد اعتبار است.
وی از کاربران و فعالان رسانهای درخواست کرد؛ اخبار و مواضع رسمی وزارت ارتباطات را صرفاً از مجاری اطلاعرسانی معتبر این وزارتخانه یا رسانه های رسمی پیگیری کنند.
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