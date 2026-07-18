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کد خبر:۱۳۸۵۳۶۰
کد خبر:۱۳۸۵۳۶۰
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نبض خبر

اعلام قابل تامل روی آنتن شبکه خبر: با سقوط جزایر نباید گریه کنیم!

کارشناس شبکه خبر صداوسیما در اظهاراتی قابل تامل گفت: «اگر آمریکا اومد جزایر ما رو گرفت، اینم جزو سیاست‌های جنگه، نباید بشینیم گریه کنیم چون دنیا به آخر نرسیده. باید بریم تلاش کنیم تا آزادش کنیم. زمان جنگ با عراق تمام سران کشور زنده بودن ولی خرمشهر سقوط کرد و ۱۸ ماه طول کشید تا آزاد بشه!» گفتنی است علت سقوط بخش وسیعی از خوزستان در ابتدای حمله عراق به ایران، از هم پاشیدن ارتش و فقدان نیروی نظامی منسجم و مستقر بود؛ وضعیتی که قابل مقایسه با اکنون نیست.
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