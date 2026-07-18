دادستانی امارات در کمین منتشرکنندگان اخبار انفجارها

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم؛ دادستانی کل امارات اعلام کرد: تحقیقات درباره انتشار «اطلاعات نادرست» پیرامون شنیده‌شدن انفجارها در دبی را گسترش دادیم.

افرادی که در تهیه یا انتشار این خبر نقش داشته‌اند، مورد بازخواست قرار خواهند گرفت.

حذف خبر و انتشار عذرخواهی، مانع از تکمیل تحقیقات و پیگیری مسئولیت‌های قانونی نخواهد شد.