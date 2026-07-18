دادستانی امارات در کمین منتشرکنندگان اخبار انفجارها
دادستانی کل امارات اعلام کرد: تحقیقات درباره انتشار «اطلاعات نادرست» پیرامون شنیدهشدن انفجارها در دبی را گسترش دادیم.
کد خبر: ۱۳۸۵۳۵۸| |
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به گزارش تابناک به نقل از تسنیم؛ دادستانی کل امارات اعلام کرد: تحقیقات درباره انتشار «اطلاعات نادرست» پیرامون شنیدهشدن انفجارها در دبی را گسترش دادیم.
افرادی که در تهیه یا انتشار این خبر نقش داشتهاند، مورد بازخواست قرار خواهند گرفت.
حذف خبر و انتشار عذرخواهی، مانع از تکمیل تحقیقات و پیگیری مسئولیتهای قانونی نخواهد شد.
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