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نیروگاه شعیبه کویت به طور کامل منهدم شد

تصاویر هوایی نشان می‌دهد، نیروگاه شمال شعیبه کویت که یکی از مهم‌ترین تأسیسات تولید برق و آب شیرین‌کن در این کشور به شمار می‌رفت، بامداد امروز هدف قرار گرفت و به طور کامل منهدم شد.
کد خبر: ۱۳۸۵۳۵۷
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نیروگاه شعیبه کویت به طور کامل منهدم شد

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ نیروگاه شمال شعیبه در کشور کویت که یکی از مهم‌ترین تأسیسات تولید برق و آب شیرینکن در این کشور به شمار می‌رفت، به طور کامل تخریب و از مدار بهره‌برداری خارج شده است.

این حادثه که ابعاد آن هنوز به‌طور کامل مشخص نیست، می‌تواند تأثیرات گسترده‌ای بر تأمین انرژی و آب شیرین در کویت و حتی منطقه داشته باشد.

جزئیات بیشتر درباره علت و چگونگی این حادثه متعاقباً اعلام خواهد شد.

نیروگاه شمال شعیبه یکی از تاسیسات استراتژیک تولید برق و آب شیرین در کویت است که در منطقه صنعتی شعیبه در استان الاحمدی و در فاصله حدود ۴۰ کیلومتری جنوب شهر کویت واقع شده است.

این نیروگاه با ظرفیت تولید ۸۷۶ مگاوات برق و ۴۵ میلیون گالن آب شیرین در روز، به عنوان یکی از شش نیروگاه اصلی دولتی کویت، نقش حیاتی در تأمین برق و آب شرب این کشور ایفا می‌کند و از نوع تولید همزمان برق و آب محسوب می‌شود که در منطقه‌ای با کمبود شدید منابع آبی، اهمیت مضاعفی دارد.

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نیروگاه کویت منفجر تاسیسات برق آب شیرین کن
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