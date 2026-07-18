اعلام تعداد شهدای حملات اخیر آمریکا به کشور
رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاعرسانی وزارت بهداشت از شهادت ۵۰ هموطن و مصدومیت بیش از ۵۰۰ نفر در پی حملات آمریکا به کشور از ششم تا ۲۷ تیرماه خبر داد.
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به گزارش تابناک؛ دکتر حسین کرمانپور در شبکه اجتماعی "X" نوشت: «در حملات هوایی ۶ تا ۲۷ تیرماه، بیش از ۵۰۰ نفر مصدوم و ۵۰ نفر شهید شدند.
در میان شهدا، ۵ زن و ۲ کودک و نوجوان زیر ۱۸ سال و در میان مصدومان ۳۲ زن و ۱۸ کودک و نوجوان دیده میشوند.
تاکنون ۲۸ عمل جراحی انجام شده، ۴۶۰ نفر ترخیص و ۳۷ نفر همچنان بستری هستند.»
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