رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت بهداشت از شهادت ۵۰ هموطن و مصدومیت بیش از ۵۰۰ نفر در پی حملات آمریکا به کشور از ششم تا ۲۷ تیرماه خبر داد.

اعلام تعداد شهدای حملات اخیر آمریکا به کشور

به گزارش تابناک؛ دکتر حسین کرمانپور در شبکه اجتماعی "X" نوشت: «در حملات هوایی ۶ تا ۲۷ تیرماه، بیش از ۵۰۰ نفر مصدوم و ۵۰ نفر شهید شدند.

در میان شهدا، ۵ زن و ۲ کودک و نوجوان زیر ۱۸ سال و در میان مصدومان ۳۲ زن و ۱۸ کودک و نوجوان دیده می‌شوند.

تاکنون ۲۸ عمل جراحی انجام شده، ۴۶۰ نفر ترخیص و ۳۷ نفر همچنان بستری هستند.»