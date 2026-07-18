گوگل تصاویر خسارات مراکز حساس کویت را محو کرد
به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ بر اساس بررسی تصاویر ماهوارهای گوگل، مشخص شد که این شرکت تصاویر با وضوح بالای چندین تأسیسات حیاتی در منطقه «الشعیبه» کویت را به طور عمدی محو کرده است. این تأسیسات شامل نیروگاه برق، تأسیسات آب شیرینکن، چندین پالایشگاه، مجتمع پتروشیمی و بندر الشعیبه میشوند.
نکته قابل تأمل اینکه این محو شدگی بهگونهای اعمال شده که جزئیات و میزان خسارتها در این مناطق قابل تشخیص نباشد.
در تصاویر زیر قسمتهای محو شده نقشه مشخص است:
پیشتر یک فعال رسانهای آمریکایی اعلام کرده بود که ارائهدهندگان تصاویر ماهوارهای نظیر گوگل و اپل، تصاویر برخی پایگاههای هوایی کلیدی کویت از جمله پایگاه «علی السالم» را سانسور یا با کیفیت پایینتری نمایش دادهاند. این پایگاهها در جریان دفاع مقدس سوم (حمله موشکی ایران) هدف قرار گرفتهاند و تفاوت محسوس تصاویر جدید با گذشته، نشان دهنده اعمال محدودیت یا سانسور هدفمند توسط این سرویسها است.
پیش از این نیز شرکت پلنتلبز اعلام کرده بود انتشار برخی تصاویر جدید از خاورمیانه، از جمله کشورهای حاشیه خلیج فارس، عراق و کویت را با تأخیر ۹۶ ساعته انجام میدهد.