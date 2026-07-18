پژمانفر در پاسخ به شایعه بزرگ پرونده کرسنت

رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس ادعای تبرئه بیژن نامدار زنگنه در پرونده کرسنت را رد کرد و گفت: وی در مرحله بدوی به یک سال حبس و انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم شده و پرونده هم‌اکنون در مرحله تجدیدنظر قرار دارد.

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ حجت‌الاسلام نصرالله پژمانفر نماینده مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به اخبار کذب در مورد تبرئه بیژن زنگنه وزیر نفت دولت‌های هفتم، هشتم، یازدهم و دوازدهم در خصوص پرونده کرسنت گفت: دشمنان قسم خورده و برخی جریان‌های داخلی با پخش دروغ‌های سازمان‌یافته، در صدد تضعیف روحیه ملی و القای ناکارآمدی نظام هستند و تلاش می‌کنند که مردم را نا‌امید کنند.

وی با تأکید بر یکی از مصادیق بارز این شایعه‌پراکنی، افزود: ادعای تبرئه آقای بیژن نامدار زنگنه در پرونده کرسنت، کاملاً کذب است. اگرچه رأی صادره در اردیبهشت ماه ۱۴۰۵ مبتنی بر «تبانی در معاملات دولتی» را از حیث میزان مجازات ناکافی می‌دانیم، اما واقعیت این است که در مرحله بدوی، آقایان زنگنه و مهدی هاشمی رفسنجانی به یک سال حبس و انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم شده‌اند. البته مهدی هاشمی پرونده‌های دیگری نیز دارد و ۶ نفر دیگر که مرتبط با این پرونده هستند، هر کدام به سه سال حبس و یک سال انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم شده‌اند.

رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، در تشریح وضعیت حقوقی این پرونده، اظهار کرد: ما این اخبار کذب را بخشی از یک جریان سازمان‌یافته می‌دانیم که در برابر این فساد بزرگ شکل‌گرفته در کشور، تلاش می‌کند به مردم القا کند دستگاه قضایی در برخورد با مجرمان هیچ اقدامی انجام نداده است.

پژمانفر گفت: این احکام هنوز قطعی نشده و پرونده در نوبت رسیدگی تجدیدنظر قرار دارد و در ماه‌های آینده بررسی خواهد شد. امیدواریم در آن مرحله، با توجه به ابعاد جرم و ضرر وارده به کشور، مجازات‌ها تشدید شود.

وی تصریح کرد: به‌عنوان مسئول کمیسیون اصل ۹۰، به‌صراحت شایعه تبرئه را تکذیب می‌کنم و امیدوارم که قوه قضائیه نسبت به این موارد حساسیت داشته باشد و با توجه به سطح جرم و نگرانی که در جامعه ایجاد کرده است، ضمن برگزاری علنی دادگاه‌ها برای اقناع افکار عمومی، با منشأ تولید این شایعات نیز برخورد قاطع کند.