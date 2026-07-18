شهردار نیویورک به دنبال بازداشت نتانیاهو است

شهردار نیویورک نخست‌وزیر رژیم اسرائیل را یک «جنایتکار جنگی» خواند و گفت که همچنان در حال رایزنی حقوقی برای بررسی امکان و اختیار قانونی خود برای بازداشت وی در صورت سفر او به این شهر است.

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ زهران ممدانی در مصاحبه با روزنامه آمریکایی «نیویورک‌تایمز» اعلام کرد که دولت او همچنان در حال بررسی این موضوع است که آیا در صورت سفر بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، به نیویورک برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل در ماه سپتامبر، می‌تواند او را بازداشت کند یا خیر.

ممدانی با تأکید بر لزوم محاکمه نتانیاهو در دیوان کیفری بین‌المللی در لاهه هلند گفت «من معتقدم که جای نتانیاهو در لاهه است.»

او افزود: «او یک جنایتکار جنگی است که دیوان کیفری بین‌المللی او را تحت تعقیب قرار داده است. این نظری است که بسیاری از مردم صرفاً به خاطر آنچه اقداماتش در این سال‌ها به بار آورده، با آن موافق هستند.»

شهردار نیویورک تصریح کرد که هنوز برایش روشن نیست که آیا از اختیار قانونی لازم برای صدور دستور بازداشت یک رهبر خارجی مانند نتانیاهو به پلیس نیویورک، که زیر نظر او فعالیت می‌کند، برخوردار است یا نه. او گفت در این باره در «گفت‌وگویی فعال» با اداره حقوقی شهر قرار دارد.

ممدانی اضافه کرد: «هر کاری که قانون در نیویورک به من اجازه بدهد، انجام خواهم داد، اما برای این منظور خودمان قانون وضع نمی‌کنیم.»

ممدانی در جریان کارزار انتخاباتی شهرداری در سال گذشته نیز در مصاحبه‌ای با نیویورک‌تایمز گفته بود که به پلیس نیویورک دستور بازداشت نتانیاهو را خواهد داد. او آن زمان تأکید کرده بود که با این کار، حکم صادره از سوی دیوان کیفری بین‌المللی را که به خاطر نقش نتانیاهو در جنگ غزه صادر شده، اجرا خواهد کرد؛ جنگی که ممدانی و یک کمیسیون سازمان ملل آن را «نسل‌کشی» خوانده‌اند.

خشم نتانیاهو از تصمیم ممدانی

نتانیاهو در واکنش به اظهارات ممدانی، در یک برنامه رادیویی محلی مدعی شده بود که نگران این موضوع نیست و شهردار نیویورک را به حمایت از حماس متهم کرد.

او خطاب به ممدانی گفت: «فکر می‌کنم او باید نگاه کند چه کسی را محکوم و چه کسی را تمجید می‌کند. او اسرائیل را محکوم می‌کند، تنها دموکراسی که شانه به شانه ارزش‌های آمریکایی ایستاده است.»

دیدگاه‌های ممدانی درباره اسرائیل دیگر در حاشیه حزب دموکرات قرار ندارد. در هفته جاری، نزدیک به نیمی از دموکرات‌های مجلس نمایندگان آمریکا به قطع کمک‌های ایالات متحده به اسرائیل رأی دادند؛ اقدامی که اگرچه برای تصویب کافی نبود، اما چرخشی معنادار در رویکرد حزب نسبت به یکی از متحدان دیرینه واشنگتن در خاورمیانه را نشان می‌دهد.

ممدانی در پاسخ به پرسشی درباره وزن سیاسی که برای موضوع اسرائیل قائل است، گفت که این جنگ به عاملی انگیزشی برای رأی‌دهندگان در سراسر آمریکا تبدیل شده است.

او به نتایج انتخابات مجلس نمایندگان در نیویورک در ماه گذشته اشاره کرد که در آن، نامزد‌های مورد حمایت او پیروز شدند.