قیمت فرش در شهر کاشان | قیمت فرش ۶ متری، ۹ متری و ۱۲ متری
وقتی صحبت از خرید فرش ماشینی باکیفیت به میان میآید، نام فرش کاشان همیشه در صدر انتخاب خریداران قرار میگیرد. این شهر سالهاست که به عنوان مهمترین مرکز تولید فرش ماشینی ایران شناخته میشود و بسیاری از برندهای معتبر کشور محصولات خود را در این منطقه تولید میکنند. کیفیت بالای بافت، استفاده از الیاف مرغوب، تنوع بینظیر طرح و رنگ و همچنین امکان خرید مستقیم از کارخانه باعث شده است که افراد زیادی عبارت «قیمت فرش در شهر کاشان» را در گوگل جستجو کنند.
قیمت فرش در شهر کاشان
اما قیمت فرش در کاشان چگونه تعیین میشود؟ آیا خرید مستقیم از کارخانه واقعاً باعث کاهش هزینه میشود؟ تفاوت قیمت فرش ۶ متری، ۹ متری و قیمت فرش ۱۲ متری چیست؟ اگر شما هم قصد خرید فرش جدید دارید، در این مقاله به تمام این پرسشها پاسخ خواهیم داد.
چرا فرش کاشان محبوب است؟
کیفیت فرش کاشان
کاشان بیش از چند دهه است که قطب اصلی تولید فرش ماشینی ایران محسوب میشود. کارخانههای این شهر با بهرهگیری از دستگاههای پیشرفته، الیاف استاندارد و طراحان حرفهای، فرشهایی تولید میکنند که علاوه بر بازار داخلی، به کشورهای مختلف نیز صادر میشوند.
یکی از مهمترین دلایل محبوبیت فرش کاشان، تنوع بسیار بالای محصولات است. فرقی نمیکند به دنبال یک فرش کلاسیک با نقشههای اصیل ایرانی باشید یا یک فرش مدرن و مینیمال؛ در کاشان برای هر سلیقه و هر بودجهای گزینه مناسبی پیدا میشود.
علاوه بر این، خرید مستقیم از کارخانه این امکان را فراهم میکند که محصول را بدون پرداخت هزینههای اضافی واسطهها تهیه کنید. به همین دلیل بسیاری از خانوادهها ترجیح میدهند فرش مورد نیاز خود را مستقیماً از تولیدکنندگان معتبر مانند فرش کوروش خریداری کنند.
چه عواملی بر قیمت فرش در شهر کاشان تأثیر میگذارند؟
بسیاری از خریداران تصور میکنند که تنها اندازه فرش قیمت آن را مشخص میکند، در حالی که عوامل متعددی در تعیین قیمت نهایی نقش دارند.
1) تعداد شانه
شانه نشاندهنده تعداد گرههای موجود در عرض فرش است. هرچه تعداد شانه بیشتر باشد، ظرافت طرح و جزئیات فرش نیز افزایش پیدا میکند.
به طور معمول فرشهای:
- ۷۰۰ شانه
- ۱۰۰۰ شانه
- ۱۲۰۰ شانه
- ۱۵۰۰ شانه
هرکدام در رده قیمتی متفاوتی قرار میگیرند.
۲) تراکم فرش
در کنار شانه، تراکم نیز اهمیت بسیار زیادی دارد. تراکم بیشتر باعث فشردگی بافت، استحکام بالاتر و نمایش بهتر نقشه فرش میشود. به همین دلیل فرشهای با تراکم بالاتر معمولاً ارزش خرید بیشتری دارند.
۳) نوع نخ
کیفیت نخ یکی از مهمترین عوامل تعیینکننده قیمت فرش است.
در تولید فرش ماشینی معمولاً از این الیاف استفاده میشود:
- نخ اکریلیک هیتست
- پلیاستر
- پلیپروپیلن
- ویسکوز
- نخهای ترکیبی
فرشهایی که با نخ اکریلیک هیتست تولید میشوند، دوام بیشتر، لطافت بالاتر و مقاومت بهتری در برابر حرارت و پاخوردگی دارند و به همین دلیل قیمت بالاتری نیز دارند.
۴) دستگاه بافندگی
امروزه بسیاری از کارخانههای معتبر کاشان از دستگاههای پیشرفته اروپایی استفاده میکنند. دقت بالای این دستگاهها باعث میشود نقشه فرش با کیفیت بسیار بیشتری بافته شود و همین موضوع روی قیمت نهایی تأثیرگذار است.
۵) ابعاد فرش
هرچه ابعاد فرش بزرگتر باشد، میزان مواد اولیه مصرفی افزایش پیدا میکند. به همین دلیل قیمت فرش ۱۲ متری از ۹ متری و قیمت فرش ۹ متری از ۶ متری بیشتر است.
البته نسبت قیمت به متراژ همیشه یکسان نیست و ممکن است به دلیل شرایط تولید یا تقاضای بازار، اختلاف قیمتها متفاوت باشد.
قیمت فرش ۶ متری در کاشان
قیمت فرش 6 متری
فرش ۶ متری یکی از پرفروشترین محصولات برای فضاهای کوچک محسوب میشود. بسیاری از خانوادهها از این سایز برای اتاق خواب، اتاق کودک، آشپزخانه یا واحدهای نقلی استفاده میکنند.
یکی از مزیتهای مهم فرش ۶ متری، قیمت اقتصادی آن است. اگر قصد دارید با هزینه مناسب یک فرش باکیفیت خریداری کنید، این ابعاد انتخاب بسیار خوبی خواهد بود.
هنگام خرید فرش ۶ متری بهتر است تنها به قیمت توجه نکنید. کیفیت نخ، شانه، تراکم، ضمانت کارخانه و خدمات پس از فروش نیز اهمیت زیادی دارند. گاهی یک فرش ارزانقیمت در مدت کوتاهی کیفیت اولیه خود را از دست میدهد و در نهایت هزینه بیشتری به خریدار تحمیل میکند.
در مقابل، انتخاب یک فرش استاندارد از تولیدکننده معتبر میتواند سالها بدون افت کیفیت در منزل شما مورد استفاده قرار گیرد.
بسیاری از مشتریانی که به صورت مستقیم از کارخانه خرید میکنند، علاوه بر قیمت مناسبتر، به تنوع بسیار بیشتری از طرحها و رنگها نیز دسترسی دارند و میتوانند فرشی را انتخاب کنند که دقیقاً با دکوراسیون منزلشان هماهنگ باشد.
قیمت فرش ۹ متری در کاشان
اگر بخواهیم یکی از پرطرفدارترین ابعاد فرش ماشینی را معرفی کنیم، بدون شک فرش ۹ متری در صدر فهرست قرار میگیرد. این ابعاد برای بیشتر واحدهای آپارتمانی و خانههای امروزی کاملاً مناسب است و فضای پذیرایی یا نشیمن را بهخوبی پوشش میدهد. به همین دلیل، بخش قابل توجهی از تولید کارخانههای فرش کاشان به این سایز اختصاص دارد.
قیمت فرش ۹ متری به عوامل مختلفی بستگی دارد و نمیتوان یک عدد ثابت برای آن اعلام کرد. مهمترین عامل، کیفیت مواد اولیه است. فرشی که با نخ اکریلیک هیتست تولید شده باشد، در مقایسه با فرشی که از الیاف ارزانتر ساخته شده، دوام، لطافت و ماندگاری بیشتری خواهد داشت و طبیعتاً قیمت بالاتری نیز دارد.
عامل مهم دیگر، تعداد شانه و تراکم است. فرشهای ۷۰۰ شانه معمولاً انتخاب مناسبی برای خانوادههایی هستند که به دنبال دوام بالا و قیمت اقتصادی هستند. در مقابل، فرشهای ۱۲۰۰ و ۱۵۰۰ شانه به دلیل ظرافت بیشتر، شباهت بالاتر به فرش دستباف و جزئیات دقیقتر، در رده محصولات لوکس قرار میگیرند.
هنگام خرید فرش ۹ متری بهتر است تنها به ظاهر محصول اکتفا نکنید. بررسی ضمانتنامه، اعتبار برند، کیفیت بافت، ثبات رنگ و خدمات پس از فروش نیز اهمیت زیادی دارد. خرید از کارخانه یا نمایندگی رسمی این اطمینان را به شما میدهد که محصولی اصل و باکیفیت دریافت میکنید.
قیمت فرش ۱۲ متری در کاشان
قیمت فرش 12 متری
فرش ۱۲ متری همچنان محبوبترین انتخاب برای پذیرایی منازل ایرانی است. این ابعاد، فضای کافی برای چیدمان مبلمان ایجاد میکند و جلوهای منظم و هماهنگ به دکوراسیون میبخشد. به همین دلیل، بیشترین تنوع طرح و رنگ در کارخانههای فرش کاشان مربوط به فرشهای ۱۲ متری است.
قیمت فرش ۱۲ متری بیش از هر چیز به کیفیت ساخت آن وابسته است. نوع نخ، دستگاه بافندگی، شانه، تراکم، تعداد رنگ و حتی پیچیدگی نقشه فرش همگی در تعیین قیمت نهایی نقش دارند. به عنوان مثال، تولید یک فرش با نقشهای ظریف و جزئیات فراوان زمان بیشتری نیاز دارد و همین موضوع میتواند بر قیمت آن تأثیر بگذارد.
یکی دیگر از نکات مهم، انتخاب فرش متناسب با نیاز خانواده است. اگر منزل شما رفتوآمد زیادی دارد، بهتر است علاوه بر زیبایی، به مقاومت فرش نیز توجه کنید. در چنین شرایطی، خرید فرش با الیاف باکیفیت از یک تولیدکننده معتبر، سرمایهگذاری مطمئنتری خواهد بود.
تفاوت قیمت فرش ۷۰۰، ۱۲۰۰ و ۱۵۰۰ شانه
یکی از پرسشهای رایج خریداران این است که چرا قیمت فرشهای مختلف با وجود شباهت ظاهری، تفاوت زیادی دارد. پاسخ این سؤال در ویژگیهای فنی هر فرش نهفته است.
فرش ۷۰۰ شانه
این نوع فرش ضخامت بیشتری دارد و برای خانوادههایی که دوام، نرمی و قیمت مناسب را در اولویت قرار میدهند، انتخابی ایدهآل است. همچنین برای فضاهای پرتردد گزینه بسیار مناسبی محسوب میشود.
فرش ۱۲۰۰ شانه
فرشهای ۱۲۰۰ شانه تعادل بسیار خوبی میان زیبایی و دوام ایجاد کردهاند. ظرافت بیشتر، تراکم بالاتر و شباهت زیاد به فرش دستباف باعث شده این گروه از محبوبترین محصولات بازار باشند.
فرش ۱۵۰۰ شانه
اگر به دنبال یک فرش لوکس هستید، فرش ۱۵۰۰ شانه بهترین انتخاب است. این محصولات با جزئیات بسیار دقیق، تراکم بالا و طراحی چشمنواز تولید میشوند و جلوهای خاص به دکوراسیون منزل میبخشند.
نکته مهم این است که گرانتر بودن همیشه به معنای مناسبتر بودن نیست. بهترین انتخاب، فرشی است که با بودجه، نوع استفاده و سبک دکوراسیون منزل شما هماهنگ باشد.
خرید مستقیم از کارخانه چه مزایایی دارد؟
در سالهای اخیر بسیاری از خریداران ترجیح میدهند فرش خود را بدون واسطه تهیه کنند. این روش مزایای متعددی دارد، از جمله:
- قیمت مناسبتر نسبت به بسیاری از فروشگاههای واسطه
- دسترسی به جدیدترین طرحها و رنگها
- اطمینان از اصالت کالا
- بهرهمندی از ضمانت کارخانه
- امکان انتخاب از میان صدها طرح متنوع
- دریافت مشاوره تخصصی پیش از خرید
در مجموعه فرش کوروش نیز مشتریان میتوانند با مشاهده مجموعهای متنوع از فرشهای ۶، ۹ و ۱۲ متری، محصولی متناسب با سلیقه و بودجه خود انتخاب کنند.
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