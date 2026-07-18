مدیر عامل سازمان آتش نشانی تهران درباره صدای انفجار در حوالی ونک، گفت: صدای انفجار نشانی از صدمه خط اصلی لوله گاز شهری در خیابان ولیعصر جنب بیمارستان دی مربوط به حفاری و عملیات عمرانی بوده است و این حادثه هیچ گونه مصدوم و تلفات جانی نداشته است.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ قدرت الله محمدی، درباره حادثه نشت گاز در ونک در جزئیات بیشتر گفت: ساعت ۱۱:۲۷ ظهر امروز یک مورد حادثه صدای ناشی از انفجار گاز در خیابان ولیعصر جنب بیمارستان دی به سامانه ۱۲۵ اعلام می‌شود.

وی افزود: ظرف سه دقیقه آتش‌نشان‌ها از ایستگاه نزدیک به محل حادثه اعزام می‌شوند و در محل مشاهده شد که در حین انجام کار عمرانی در پیاده رو به وسیله دستگاه حفاری، خط اصلی لوله گاز شهری مورد صدمه قرار گرفته و به دلیل اینکه خط لوله فشار قوی بوده است صدای انفجار ناشی از خروج گاز داشته‌ایم.

مدیرعامل سازمان آتش نشانی تهران گفت: این حادثه هیچ گونه حریق نداشته و مصدوم و تلفات جانی هم نداشته است.

محمدی در پایان گفت: در محل خروج گاز داشته‌ایم، تیم‌های امداد گاز در محل حاضر شدند، لوله گاز را بستند و گاز موجود در لوله تخلیه و در حال بازسازی خط لوله هستند.