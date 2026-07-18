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دمای خوزستان بالای ۵۰ درجه می‌رود

مدیرکل هواشناسی خوزستان از پیش‌بینی وقوع دماهای ۴۹ و ۵۰ درجه و بالاتر در برخی نقاط استان خبر داد.
کد خبر: ۱۳۸۵۳۳۶
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دمای خوزستان بالای ۵۰ درجه می‌رود

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ محمد سبزه‌زاری اظهار کرد: بر اساس آخرین نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی، فردا و پس فردا ۲۸ و ۲۹ تیرماه وقوع دما‌های ۴۹ و ۵۰ درجه و بالاتر در بیشترین نقاط استان خوزستان به جز مناطق مرتفع شرقی و شمالی پیش‌بینی می‌شود.

وی افزود: تا اواسط روز دوشنبه جریان‌های گرم و مرطوب جنوبی در سواحل و مناطق جنوب شرقی و تا حدودی مرکزی استان خوزستان سبب افزایش رطوبت و شرجی هوا خواهد شد.

سبزه‌زاری ادامه داد: تا روز چهارشنبه اول مرداد به‌ویژه فردا و پس فردا، وزش باد‌ها در مناطق جنوبی، غربی، مرکزی و شمال غربی به‌صورت متوسط تا شدید پیش‌بینی می‌شود و احتمال رخداد گرد و خاک محلی و موقتی در این مناطق وجود دارد. تا روز سه‌شنبه ۳۰ تیرماه شمال خلیج فارس مواج خواهد بود.

مدیرکل هواشناسی خوزستان گفت: در شبانه‌روز گذشته بستان با ۴۷.۹ و ایذه با ۲۳.۳ درجه سانتیگراد به ترتیب گرمترین و خنک‌ترین نقاط استان خوزستان گزارش شده‌اند. تغییرات دمای اهواز در این مدت بین ۴۷.۳ و ۳۰.۱ درجه سانتیگراد در نوسان بوده است.

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استان خوزستان افزایش دما هواشناسی شرجی
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