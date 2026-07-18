چرا خودروهای وارداتی گران به دست مصرف‌کننده می‌رسند و با کاهش قیمت دلار نیز به اندازه کافی کاهش نمی یابند؟

همزمان با ادامه بحث‌ها درباره قیمت خودروهای وارداتی، بررسی ساختار قیمت‌گذاری این خودروها نشان می‌دهد برخلاف تصور عمومی از اینکه قیمت تمام شده خودرو برای شرکت های واردکننده فقط شامل قیمت جهانی خودرو و عوارض گمرکی خودرو (تا سقف 165 درصد) هست، در حالی که تعرفه ۱۶۵ درصدی گمرکی تنها یکی از عوارض مخلتف و متعدد اخذ شده توسط سازمان های دولتی می باشد؛ درحالی که با بررسی جزییات می توان به این نتیجه رسید اخذ عوارض های مختلف با نام های مختلف و توسط سازمان های مختلف عملا خودرو های وارداتی را به محل تامین بودجه دولت کرده است که به جزییات مذکور در این گزارش اشاره خواهیم کرد.

بررسی‌ها حاکی از آن است که علاوه بر تعرفه گمرکی چندین عوارض مهم از جمله

* عوارض قانون بودجه

*عوارض جمعیت هلال احمر

*مالیات شماره گذاری ماده 28

*عوارض ۱۰ درصد ارزش گمرکی

*مالیات بر ارزش افزوده

را اشاره کرد که البته عوارض ها و هزینه ها فقط به این موارد محدود نمی شود بلکه این موارد اصلی ترین علت افزایش نرخ تمام شده خودرو های وارداتی می باشد.

جهت درک بهتر موضوع برای واردات خودرویی مانند تویوتا لندکروز مدل 2026 نسخه فول آپشن موتور 3.5 لیتر توئین توربو هزینه ها به شرح ذیل می باشد:



هزینه خرید خودرو:

17/356/000/000 تومان

جمع عوارض و هزینه های دولتی شامل ترخیص از گمرک و شماره گذاری خودرو :

36/745/300/000 تومان

جمع نهایی مبلغ خرید خودرو و هزینه ها:

54/101/300/000 تومان

لازم به ذکر است در این مبلغ هنوز هیچ گونه سود خواب سرمایه و سود بازرگانی برای شرکت واردکننده در نظر گرفته نشده است و پروسه زمانی از زمان خرید خودرو تا واردات فروش آن حدود 6 تا 8 ماه می باشد.

یعنی بیش از 2 برابر مبلغ خرید خودرو هزینه ها و عوارض وجود دارد.

حال علت اصلی گران بودن قیمت خودرو ها مشخص می شود، که ذاتا خودرو برای واردکننده ها گران تمام می شود که به علت بالا بودن میزان عوارض و هزینه های دریافتی دولتی می باشد.

حال پاسخ سوال اینکه چرا با وجود کاهش نرخ ارز، قیمت ها پایین نمی آید، بسیار ساده است؛ چون هزینه های رسمی در ابتدای هر سال تایین شده و تقریبا تا پایان سال ثابت می باشند و آنچنان کاهش نمی یابند لذا باعث می شود که با وجود کاهش نرخ ارز به خاطر اینکه بخش بزرگی از قیمت نهایی خودرو از محل هزینه های رسمی می باشد باعث می شود که قیمت نهایی خودرو به اندازه مورد انتظار کاهش نیابد.

جدول زیر جزییات دقیق هزینه های رسمی و دولتی بابت واردات، ترخیص از گمرک و شماره گذاری خودرو های وارداتی را مشخص می نماید:

با بررسی دقیق لیست هزینه، نادرستی محض بیانات عده ای از افراد که ندانسته یا با نیت های خاص که عنوان می کنند واردات باعث گرانی خودرو ها می باشد و نباید خودرو های لوکس وارد شود؛ مشخص می شود و آشکار می گردد که مشکل گرانی خودرو ها ربطی به ذات واردات و خودرو های وارداتی ندارد بلکه به خاطر بالا بودن هزینه های رسمی و دولتی می باشد.