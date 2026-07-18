چند دکل مخابراتی در هرمزگان از مدار خارج شد؟
به گزارش تابناک به نقل از تسنیم؛ مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات هرمزگان با تشریح آخرین وضعیت شبکه ارتباطی استان اظهار کرد: بر اثر حمله شب گذشته دشمن آمریکایی و آسیب به خطوط انتقال ترافیک و پهنای باند، ارتباطات مخابراتی در بخشهایی از شمال بندرعباس و شهرستان حاجیآباد دچار اختلال شده است.
احد قویدل با بیان اینکه در این حمله بیش از ۱۱۶ دکل مخابراتی از مدار خارج شدهاند، افزود: در حال حاضر تلفن ثابت، تلفن همراه و اینترنت در برخی مناطق شمال استان با قطعی مواجه است که علت آن آسیب وارد شده به مسیرهای انتقال ارتباطات در محدوده تونل شهید میرزایی است.
وی با اشاره به آغاز عملیات بازسازی و احیای شبکه ارتباطی گفت: تجهیزات مورد نیاز و تیمهای عملیاتی از داخل استان و استانهای همجوار به منطقه اعزام شدهاند و همزمان راهکارهای جایگزین برای برقراری موقت ارتباطات در دستور کار قرار گرفته است.
مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات هرمزگان تأکید کرد: تمامی ظرفیتهای فنی برای بازگرداندن هرچه سریعتر خدمات ارتباطی به کار گرفته شده و روند رفع اختلالات تا بازگشت کامل شبکه ادامه خواهد داشت.