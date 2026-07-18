آمار شهدای استان خوزستان در ۱۰ روز اخیر

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم؛ ولی‌الله حیاتی، معاون امنیتی و انتظامی استاندار خوزستان، با اشاره به حملات اخیر دشمن به استان، اظهار داشت: در ۱۰ روز گذشته، متجاوزان آمریکایی به ۹۵ نقطه در ۱۲ شهرستان استان خوزستان حمله کردند که نشان از جنایت‌کاری بی‌حد و حصر دشمن دارد.

وی با تأکید بر پایمردی مردم خوزستان، افزود: در این حملات متجاوزان تروریستی آمریکا، ۸ نفر از شهروندان خوزستانی به درجه رفیع شهادت نائل آمدند و خون پاک این شهدا، برگ زرین دیگری در کارنامه افتخارات این استان رقم زد.

معاون امنیتی و انتظامی استانداری خوزستان با صدور پیامی قاطع به دشمنان، تصریح کرد: به رئیس‌جمهور قمارباز رژیم جنایتکار آمریکا و ارتش رژیم تروریستی صهیونیستی اعلام می‌کنیم خوزستان سرزمین شهادت و ایثار است و این جنایتکاران بدانند که فرزندان خمینی کبیر و خامنه‌ای شهید، آماده جانفشانی و فداکاری در راه دفاع از میهن اسلامی هستند و هیچ جنایتی بدون پاسخ نخواهد ماند.

حیاتی در پایان خاطرنشان کرد: نیرو‌های مسلح مقتدر ایران اسلامی با هوشیاری کامل در میدان حضور دارند و پاسخ کوبنده‌ای به جنایت‌های دشمن خواهند داد.