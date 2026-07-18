کاهش شانس مدال ایران در تیراندازی تراپ

ورزشکار رشته تیراندازی اهداف پروازی (تراپ) معتقد است اعزام ناقص تیم ملی تیراندازی در رشته‌های اهداف پروازی تراپ و اسکیت، شانس مدال‌آوری ایران در بازی‌های آسیایی ناگویا–آیچی ۲۰۲۶ را کاهش می‌دهد.

به گزارش سرویس ورزشی تابناک، بابک یگانه، ورزشکار رشته تیراندازی اهداف پروازی (تراپ) که ۷ مدال جهانی و آسیایی در کارنامه دارد در خصوص محدودیت اعزام ورزشکار در تیراندازی برای حضور در بازی‌های آسیایی آیچی-ناگویا گفت: وظیفه خودم می‌دانم دغدغه‌ای را درباره نحوه اعزام تیم ملی تیراندازی اهداف پروازی به بازی‌های آسیایی دارم را مطرح کنم.

وی ادامه داد: کمتر از دو ماه تا آغاز بازی‌های آسیایی باقی مانده که کمیته ملی المپیک و وزارت ورزش هم برای موفقیت کاروان ایران و کسب مدال در آن برنامه‌ریزی کرده‌اند. در رشته خودم انتظار می‌رفت در رشته اهداف پروازی از تمام ظرفیت‌های فنی و تجربه ورزشکاران باسابقه در کنار جوانان بهره بگیرند تا شانس کسب مدال برای کاروان ابران افزایش یابد، اما چنین نشده است.

«کشورهایی، چون ژاپن، چین، هند، مالزی، قطر، امارات، عربستان و دیگر کشور‌های مدعی آسیا، با ترکیب کامل در رشته‌های اهداف پروازی تراپ و اسکیت در بازی‌های آسیایی شرکت خواهند کرد.» ملی‌ئوش سابق رشته تیراندازی اهداف پروازی با بیان این جمله خاطرنشان کرد: از ایران در رشته تراپ تنها یک ورزشکار در بخش آقایان و یک ورزشکار در بخش بانوان برای اعزام در نظر گرفته شده‌اند. این تصمیم، علاوه بر کاهش شانس ایران برای کسب مدال در بخش انفرادی، عملاً فرصت رقابت برای کسب مدال در بخش‌های تیمی و میکس را نیز از بین می‌برد و در نتیجه، شانس مدال‌آوری کاروان ورزشی کشور را به شکل محسوسی کاهش می‌دهد. این درحالی است که اعزام تیم کامل، احتمال کسب مدال در بخش‌های انفرادی، تیمی و میکس را به طور قابل توجهی افزایش می‌دهد.

بابک یگانه شرایط تیم ملی در بازی‌های آسیایی پیش‌رو را با دوره‌های گذشته مقایسه کرد و گفت: نکته قابل تأمل این است که آخرین مدال‌های ایران در رشته تراپ در بازی‌های آسیایی با حضور من، محمد پرورش و محمد بیرانوند به دست آمد؛ افتخاری که شامل مدال برنز انفرادی و مدال برنز تیمی برای ایران بود. با این وجود، برای بازی‌های آسیایی ناگویا، از میان این ورزشکاران مدال‌آور، تنها محمد بیرانوند برای اعزام انتخاب شده است. تجربه ورزش قهرمانی در سراسر جهان نشان می‌دهد که کشور‌های موفق، ورزشکاران مدال‌آور و باتجربه خود را سال‌ها حفظ می‌کنند و در کنار آنان به جوانان میدان می‌دهند تا هم انتقال تجربه صورت گیرد و هم آینده تیم ملی تضمین شود. اما متأسفانه طی دو سال گذشته از ورزشکاران مدال‌آور و باسابقه این رشته حمایت لازم صورت نگرفته و از ظرفیت ارزشمند آنان به‌درستی استفاده نشده است.

ورزشکار تیراندازی رشته اهداف پروازی در ادامه تأکید کرد: من با بیش از ۲۵ سال سابقه حضور در این رشته، همواره تمام توان خود را برای سربلندی پرچم ایران به کار گرفته‌ام و حالا هم هدفم دفاع از یک حق شخصی نیست؛ بلکه دغدغه‌ای دلسوزانه برای موفقیت ورزش کشور و جلوگیری از کاهش شانس مدال‌آوری ایران در یکی از مهم‌ترین رویداد‌های ورزشی قاره آسیاست. امیدوارم مسئولان فدراسیون تیراندازی، وزارت ورزش و کمیته ملی المپیک، در تصمیم‌گیری‌های آینده با نگاهی کارشناسانه و استفاده از همه ظرفیت‌های موجود، شرایطی را فراهم کنند تا دیگر شاهد از دست رفتن فرصت‌های ارزشمند مدال‌آوری در رشته‌های اهداف پروازی نباشیم.